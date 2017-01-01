Перенос Европейским парламентом даты рассмотрения вопроса о либерализации визового режима с Украиной в первом чтении на начало апреля 2017 года не является проблемой для страны, заявляют политические эксперты в эксклюзивных комментариях агентству "Интерфакс-Украина".

"Никаких проблем, претензий к Украине в данном случае нет. Это, скорее, внутренние вопросы Европейского Союза. Сложные внутриполитические процессы в ряде стран, в той же Голландии, во Франции", - сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, ЕС может утвердить механизм приостановки безвизового режима не ранее февраля 2017 года, и только после этого может быть рассмотрение "безвиза" для Украины. Затем решение еще должны будут перевести на языки стран ЕС, что может занять от месяца до трех.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев не видит ничего страшного в таком переносе, который может быть полезен для Украины, поскольку в правила по приостановке "безвиза" в последнее время предлагалось внести ряд пунктов, касающихся Украины.

"Появление новых формулировок в условиях приостановки "безвиза" для украинцев, прежде всего, достаточно размытой формулировки о проведении реформ в Украине. Такое условие появилось в перечне обстоятельств для приостановки "безвиза". Думаю, как раз увеличение этого промежутка для окончательного согласования - и в наших интересах с тем, чтобы не спешить и согласовать вот именно эту формулировку, понять четкие критерии, что такое недостаточное проведение реформ, или что такое результаты реформ, или что такое проведение реформ", - сказал В.Карасев.

При этом эксперт допустил, что апрель 2017 года не является финальной датой рассмотрения данного вопроса.

