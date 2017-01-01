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Топливно-энергетический комплекс
Гонтарева считает главной угрозой экономической стабильности судебную систему
16:24 14.12.2016 |
Национальный банк считает главной угрозой экономической стабильности судебную систему.
Об этом на конференции "Вектор 17. Переломный момент экономических реформ, как удержаться на правильном пути" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"Я вам как член СНБО могу сказать, что без справедливой системы правосудия не будет никакой стабильности", - сказала она.
Гонтарева привела пример судебных разбирательств НБУ с банками.
"Эти банки-зомби сразу же готовят деньги, чтобы выигрывать апелляции и кассации. Судебная система - это раковая опухоль страны. Без ее реформы стабильности не будет", - добавила глава регулятора.
Она напомнила, что ранее суды отменили решения о ликвидации некоторых банков ("Союз", "Велес").
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк рекомендовал властям ускорить реформу государственных банков и принять закон о кредитном реестре.
Кроме того, регулятор неоднократно обращал внимание на необходимость скорейшей реформы судебной системы.
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