Тарас Клочко



Обвиняемый в коррупции фигурант "амбарной книги" Партии регионов и все еще глава ЦИК Михаил Охендовский должен стать первой "крупной рыбой" для главы НАБУ Артема Сытника, а заодно и орудием против Порошенко.

На днях Национальное антикоррупционное бюро официально вручило подозрение действующему председателю Центризбиркома, занимающему это кресло еще со времен Януковича, Михаилу Охендовскому. Дело обещает быть громким - Михаилу Владимировичу инкриминируют получение незаконной выгоды из "общака" Партии регионов на общую сумму порядка 160 тыс. долларов, что зафиксировано в скандальных документах из "черной бухгалтерии" ПР. При чем, как отмечают в Специальной антикоррупционной прокуратуре, в "амбарной книге" под определенными суммами стоят собственноручные подписи Охендовского, что подтверждено графологической экспертизой.

Теперь главе ЦИК придется частенько захаживать на малоприятные разговоры в компетентные органы и доказать свою безукоризненную честность будет крайне не просто, если информация о графологической экспертизе верна. Однако дело Охендовского проблема не только самого Охендовского. Вся эта история является крайне неприятной и для главы государства Петра Порошенко, поскольку является атакой и на президента.

Ни для кого не секрет, что НАБУ, которое и инициировало расследование против Охендовского, имеет вполне себе теплые и дружественные отношения с группой политиков, что именуют себя "еврооптимистами" и "антикоррупционерами" и их отношения с президентом Украины далеки от радужных. В то же время главе НАБУ Артему Сытнику уже давно пора доказывать свою профпригодность и эффективность, ведь за полтора года существования этой антикоррупционной организации хвастаться ей пока особенно нечем. А что может доказать эффективность работы антикоррупционного органа лучше, чем посадка крупного и достаточно одиозного политика да еще и с длинным шлейфом работы в команде Януковича?

Таким образом, начиная "спецоперацию" против Охендовского Сытник убивал одним махом двух зайцев - с одной стороны, он получает громкое дело и относительно "крупную рыбу" в свою коллекцию "троффейных" коррупционеров, а с другой помогает своим политическим друзьям и партнерам по антикоррупционной борьбе бить по президенту страны.

Для Порошенко вся эта история неприятна в первую очередь тем, что сразу же поднимает вполне резонный вопрос: "А почему такой человек как Охендовский, а вместе с ним и практически весь нынешний состав ЦИК, не был уволен еще два года назад?". Мало того, что Михаил Владимирович "запятнан" работой на преступную власть Януковича, так и срок его пребывания на должности истек уже очень давно, и вопрос смены состава ЦИК без особенного успеха витает в политической тусовке уже не первый день. При этом закон требует, чтобы инициатива замены членов ЦИК исходила именно от президента - без его представления парламент трогать эту тему просто не имеет права. Вот и выходит, что все претензии в связи с тем, что Охендовский все никак не уволен, сходятся персонально к Порошенко.

Единственным адекватным ответом на этот вопрос может быть только быстрая смена людей в Центральной избирательной комиссии, однако сделать это пока не представляется возможным ввиду отсутствия консенсуса по вопросу нового руководства ЦИК внутри коалиции. Собственно, летом этого года в парламент уже поступало представление президента на увольнение нынешних членов ЦИК и назначение новых. Однако с предложенными президентом кандидатурами категорически не согласилась вторая часть двучленной коалиции - "Народный фронт". По информации СМИ, политсила Арсения Яценюка настаивает, чтобы в ЦИК остались Андрей Магера и Жанна Усено-Черная при этом Магеру якобы продвигают в председатели, с чем категорически не согласны на Банковой. Так что попытка наконец-то поменять состав ЦИК стала лишь началом долгих и пока вполне бесплодных торгов, и рассчитывать на то, что в связи с делом Охендовского удастся одномоментно разрешить все противоречия пока совершенно не приходится.

Спрогнозировать, чем закончится дело Охендовского сейчас достаточно сложно, но свой удар по президенту оно явно нанесет. Кроме того, есть еще один немаловажный момент - дело Охендовского стало первым, основанным на записях из "черной бухгалтерии Партии регионов" и от того, будет ли оно доведено до логического конца во многом зависит и весь "компроматный потенциал" этих бумаг. Не надо забывать, что общественности пока известна лишь малая часть фамилий, фигурирующих в "амбарной книге регионалов", и если в итоге вина Охендовского будет доказана, то бухгалтерские записки регионалов станут более чем серьезным инструментом влияния на очень большое число украинских политиков.