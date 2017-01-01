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Решение "голландских трудностей" в ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет найдено в ближайшие 2-3 дня - посол
11:11 13.12.2016 |
Решение проблемы ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной будет найдено уже в ближайшие дни, убежден посол ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.
"Сейчас, в этот самый момент, власти Нидерландов общаются с лидерами Европейского союза, чтобы найти решение, как мы это называем, голландских трудностей. Мы уверены, что на этой неделе, в ближайшие 2-3 дня, решение будет найдено", - сказал Х.Мингарелли на брифинге в Харькове во вторник.
Посол ЕС в Украине также выразил уверенность что решение, которое будет найдено, не позволит размыть положения Соглашения об ассоциации. "Мы уверены, что это решение с одной стороны полностью сохранит нынешнее содержание Соглашения об ассоциации, а с другой - примет во внимание все вопросы, в отношении которых выразили беспокойство граждане Нидерландов",- сказал посол Х.Мингарелли.
Он ушел от прямого ответа на уточняющий вопрос, считает ли он приемлемым условие, которое выдвигает правительство Нидерландов о принятии на саммите ЕС в четверг заявления о том, что Соглашение об ассоциации с Украиной не содержит дополнительных обязательств по безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя по отношению к Киеву.
"27 стран-членов ЕС, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, не согласятся на то, чтобы размыть нынешнее его положение", - сказал Х.Мингарелли.
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