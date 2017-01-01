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Генпрокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов Шуфричем, Демчаком, Супруненко, Бобовым и Константиновским
18:38 09.12.2016 |
Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов депутатами Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционный блок"), Русланом Демчаком (фракция "Блок Петра Порошенко"), Геннадием Бобовым (группа "Партия "Відродження"), Александром Супруненко и Вячеславом Константиновским (оба - внефракционные).
Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.
"Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного уклонения от уплаты налогов", - сказал он.
Уголовное производство открыто по статье 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
Будут проведены налоговые проверки.
Как сообщали Українські Новини, Генпрокуратура передала материалы в отношении 6 депутатов Рады в Фискальную службу для дальнейшей проверки, в частности, уплаты ими налогов.
Генеральная прокуратура передала Национальному агентству по предотвращению коррупции 53 документа о нарушениях, выявленных при проверке электронных деклараций депутатов Верховной Рады.
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