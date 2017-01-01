Дело о незаконном обогащении народного депутата Сергея Лещенко закрыто, заявляет генеральный прокурор Юрий Луценко, Государственная фискальная служба проверит других лиц, которые дали заем народному депутату на приобретение квартиры.

"Сейчас дело о незаконном обогащении господина Лещенко, которая вела Генеральная прокуратура, закрыто. Из него выделена часть по ст. 212 (уклонение от налогов, которые касаются других лиц)", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Киеве.

Генпрокурор рассказал, что запрос по этому делу будет направлен в ГФС, которая должна составить акт проверки.

"После чего мы окончательно определимся, являются ли все фигуранты сделки с этой квартирой чистыми перед законом. Относительно них фискалы сейчас проводят проверку", - сказал он.

Ю.Луценко отметил, что С.Лещенко получил в заем деньги на приобретение квартиры не только от руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы.

"Господин Лещенко указал Алену Притулу, но не указал другое лицо - мы о нем узнали из изъятых в ходе следственных действий документов... Мы видим другие фамилии. Проверим, были ли у них средства для того, чтобы предоставить этот заем", - сказал он.

Вместе с тем он сообщил, что отменил решение о вызове в Генпрокуратуру А.Притулы.

"Следователь считает возможным ограничиться публичными заявлениями Притулы", - добавил генпрокурор.

