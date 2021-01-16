C начала недели (с 11 по 16 января) цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 17 коп до 12,51 грн

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В розничной сети «Привата» за неделю в среднем цены повысились на 10-11 коп./л, до 11,85-11,87 грн/л. В ряде областей, например, в Ровенской и Черниговской, газ подорожал на 35-45 коп./л.

На 28 коп./л, до 13,35 грн/л, выросла цена на сжиженный газ и в сети ОККО. Подорожание ресурса на WOG составило 22 коп./л (13,28 грн/л).

В сетях «БРСМ-Нафта», KLO, Glusco, «Авантаж 7», BVS, Marshal, SOCAR и др. цены за неделю повысились на 20-40 грн/л (см. табл.).

Компания Цена Изм. ОККО 13,35 0,28 WOG 13,28 0,22 Авиас 11,87 0,10 Укрнафта 11,85 0,11 AMIC 12,31 0,02 Shell 12,37 0,00 SOCAR 13,48 0,40 БРСМ-Нафта 12,49 0,19 Glusco 12,71 0,20 KLO 12,79 0,30 Автотранс 12,98 0,00 UPG 11,95 0,00 Параллель 13,25 0,26 BVS 12,39 0,00 Chipo 12,48 0,44 Укргаздобыча 12,39 0,40 Авантаж 7 11,72 0,23 Marshal 11,80 0,20 SUN OIL 12,53 0,17 Mango 12,26 0,40 Motto 12,31 0,27 Средняя цена в Украине: 12,51 0,17

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 на 16 января, грн/л: