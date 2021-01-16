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C начала недели (с 11 по 16 января) цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 17 коп до 12,51 грн
14:47 16.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В розничной сети «Привата» за неделю в среднем цены повысились на 10-11 коп./л, до 11,85-11,87 грн/л. В ряде областей, например, в Ровенской и Черниговской, газ подорожал на 35-45 коп./л.
На 28 коп./л, до 13,35 грн/л, выросла цена на сжиженный газ и в сети ОККО. Подорожание ресурса на WOG составило 22 коп./л (13,28 грн/л).
В сетях «БРСМ-Нафта», KLO, Glusco, «Авантаж 7», BVS, Marshal, SOCAR и др. цены за неделю повысились на 20-40 грн/л (см. табл.).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 на 16 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,35
|
0,28
|
WOG
|
13,28
|
0,22
|
Авиас
|
11,87
|
0,10
|
Укрнафта
|
11,85
|
0,11
|
AMIC
|
12,31
|
0,02
|
Shell
|
12,37
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,40
|
БРСМ-Нафта
|
12,49
|
0,19
|
Glusco
|
12,71
|
0,20
|
KLO
|
12,79
|
0,30
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
11,95
|
0,00
|
Параллель
|
13,25
|
0,26
|
BVS
|
12,39
|
0,00
|
Chipo
|
12,48
|
0,44
|
Укргаздобыча
|
12,39
|
0,40
|
Авантаж 7
|
11,72
|
0,23
|
Marshal
|
11,80
|
0,20
|
SUN OIL
|
12,53
|
0,17
|
Mango
|
12,26
|
0,40
|
Motto
|
12,31
|
0,27
|
Средняя цена в Украине:
|
12,51
|
0,17
|
|
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