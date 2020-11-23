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Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,3% - ОПОРА
08:15 23.11.2020 |
Явка избирателей на повторных местных выборах в 11 городах Украины составила 29,3%, сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
"Интегрированная явка избирателей по данным Гражданской сети ОПОРА по состоянию на 20:00 в 11 громадах составляет 29,3% (погрешность 1,4%). Напомним, что явка 25 октября на это время была 36,88 по данным ЦИК и 35,9% по данным ОПОРЫ (погрешность 1,14%), 15 ноября явка была 23,9%", написала Айвазовская в воскресенье в Фейбуке.
Как отмечается в пресс-релизе "Опоры", по состоянию на 16:00 явка составила 22,5% (погрешность - 1%). Явка на 12:00 составляла 9,7% (погрешность - 0,5%).
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