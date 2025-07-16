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АНАЛІТИКА

До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes

09:37 16.07.2025 |

Бізнес

До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
 

Четверо українців увійшли до рейтингу найбагатших іммігрантів у США за версією видання Forbes. Так, Україна посіла дев'яте місце серед країн за кількістю мільярдерів-іммігрантів.

Про це йдеться в публікації Forbes.

Серед українців, які увійшли до списку:

* Ян Кум - співзасновник месенджера WhatsApp. Він народився в Києві, а пізніше разом із матір'ю та бабусею емігрував до США. Ян Кум посів 9-те місце в рейтингу. Його статки оцінили у 16,9 млрд доларів.

* Леонід Радвінський - власник платформи OnlyFans. Чоловік народився в Одесі, у сім'ї єврейського походження. Його родина пізніше емігрувала до Чикаго, коли він був дитиною. Радвінський посів 50-те місце у списку. Його статки становлять 3,8 млрд доларів.

* Майкл Польськи - засновник і генеральний директор Invenergy LLC. У 1976 році разом із дружиною він емігрував до США з радянської України, маючи із собою 500 доларів. Зараз зі статками 2,5 млрд доларів він посів 75-те місце в рейтингу.

* Макс Левчин - співзасновник PayPal і генеральний директор Affirm Holdings. Він народився в Києві, а 1991 року емігрував до Чикаго. У рейтингу Forbes Левчин посів 85-те місце зі статками 2,1 млрд доларів.

Так, у списку країн за кількістю мільярдерів-іммігрантів у США Україна посіла 9-те місце.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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