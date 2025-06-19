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АНАЛІТИКА

Найбільша угода в історії спорту: клуб Los Angeles Lakers купили за 10 мільярдів доларів

13:00 19.06.2025 |

Бізнес

 

"Los Angeles Lakers" змінює власника вперше за понад 40 років. Клуб продано за рекордні 10 мільярдів доларів - це найдорожча угода у світовому спорті.

Про це повідомляє Reuters.

Головним акціонером "Лейкерс" стане Марк Волтер - генеральний директор та голова холдингу TWG Global. Його угода з родиною Басс, яка володіла клубом з 1979 року, оцінює франшизу NBA в 10 мільярдів доларів. Це - найвища відома вартість, яку коли-небудь платили за професійну спортивну команду.

Офіційне підтвердження угоди ще не опубліковано, але за даними ESPN, Джені Басс залишиться у керівництві клубу як "губернатор", щоб забезпечити спадковість і перехід.

Марк Волтер добре відомий у спортивному середовищі Лос-Анджелеса: він вже володіє частками в бейсбольному клубі Los Angeles Dodgers та жіночій баскетбольній команді Los Angeles Sparks.

Попередній рекорд вартості належав Boston Celtics, які у березні цього року продали за 6,05 мільярда доларів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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