Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження

Використання штучного інтелекту на роботі зростає, однак лише у певних сферах та з певними проблемами. Зокрема працівники компаній відзначають, що керівництво робить недостатньо для коректного впровадження нових технологій, а сам штучний інтелект часто не вважають справді корисним. Про це йдеться у дослідженні Gallup.

Згідно з дослідженням, за останні два роки використання штучного інтелекту американськими працівниками зросло майже вдвічі - з 21% у 2023 році до 40% у 2025-му. Часте використання, як-от кілька разів на тиждень чи більше, теж зросло - з 11% до 19%. Щоденно ШІ використовує лише 8% опитуваних проти 4% у 2023-му.

Найбільше штучний інтелект використовують "білі комірці", нефізичні працівники, що працюють в уряді, програмуванні, фінансах, продажах тощо. 27% "білих комірців" часто використовують ШІ, на 12% більше ніж у 2024 році. Серед найпопулярніших індустрій є технології - 50%, професійні сервіси - 34% та фінанси - 32%. Водночас у фізичній праці та на виробництві застосування ШІ зменшилося з 11% у 2023-му до 9% у 2025-му.

Заразом часте використання штучного інтелекту відмічають серед керівників - 33%. Однак проблема керівництва полягає у тому, що вони не можуть коректно впровадити нові технології для своїх підлеглих. 44% опитуваних кажуть, що їх організація почала впроваджувати ШІ, але лише 22% відзначили, що це роблять з чітким планом чи стратегією. 30% кажуть, що у них є лише загальні рекомендації.

Попри те, що використання штучного інтелекту зростає, його користь залишається відносно невеликою. Лише 16% опитуваних цілком погоджуються, що нові технології допомагають їм у роботі. Більшість працівників, чи то через відсутність чіткої стратегії, чи з інших причин, не бачать великої користі від впровадження ШІ.

Крім того, працівники поки що не переживають, що ШІ відбере у них роботу. Лише 15% опитуваних відзначають, нові технології так чи інакше можуть загрожувати їх позиції протягом п'яти наступних років, так само як і у попередні роки. По галузях, найбільше за свою роботу переживають у технологічних компаніях - 21%, роздрібній торгівлі - 21% та фінансах - 20%.