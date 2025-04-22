Криптоказино обійшли блокування та заробили понад $80 млрд — дослідження

Попри заборони в більшості країн світу, криптовалютні казино отримали понад $81,4 млрд валового ігрового доходу (GGR) у 2024 році - це у п'ять разів більше, ніж у 2022. Про це свідчать дані аналітичної платформи Yield Sec.

«Це вибухове зростання всюди», - зазначив засновник сервісу Ісмаїл Валі.

Незважаючи на заборони в США, Китаї, ЄС та Великій Британії, гравці легко обходять геоблокування за допомогою VPN, дзеркальних сайтів або переадресації URL, підтверджують експерти, активісти та колишні користувачі таких платформ.

«Користувачі про це знають. Посібники з обходу блокування поширюються інфлюенсерами, які навмисно "заганяють" туди людей. Більш того, акаунти на криптоказино можна купити на p2p-майданчиках», - наголосив колишній залежний гравець, який зараз займається просвітницькою діяльністю, Джордан Лі.

Згідно з матеріалом, більшість криптоказино зареєстровані в юрисдикціях, де така діяльність дозволена, - Кюрасао, Мальта, Острів Мен, Гібралтар. Серед провідних платформ: Stake, Rollbit та Roobet.

Казино Stake, засноване у 2017 році компанією Medium Rare (Кюрасао), вже обробило 300 млрд ставок від 25 млн користувачів. Його GGR у 2024 році сягнуло $4,7 млрд - зростання на 80% у порівнянні з 2023 роком.

«Stake не вважає себе криптоказино, оскільки понад половина транзакцій відбувається у традиційних валютах», - заявили представники компанії.

Stake наголошує, що працює «у повній відповідності до чинного законодавства», дотримується процедур KYC (перевірка особи) та контролю з протидії відмиванню коштів, хоча журналісти Financial Times змогли створити акаунт із Лондона за допомогою VPN та почати гру без підтвердження адреси чи фінансового стану.

«Користувачі, які намагаються обійти геоблокування, не зможуть користуватися платформою», - додали у Stake, зауваживши, що «контентмейкери не діють під впливом компанії».

Yield Sec оцінила кількість активних криптоказино у десятки тисяч, а кількість користувачів - у десятки мільйонів. У середньому депозити на криптоплатформах у 10 разів більші, ніж на легальних ігрових сайтах.

«Відсутність лімітів на витрати та належних перевірок особи роблять криптоказино привабливими для неповнолітніх, гравців із залежністю і жителів країн, де азартні ігри заборонені повністю», - пояснили аналітики.

Юристи зазначають, що хоча для користувача в Великій Британії чи США гра на офшорному сайті не є кримінальним злочином, оператори можуть порушувати закон, якщо «надають послуги» британським резидентам.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року криптоказино Monkey Tilt отримало $30 млн інвестицій за участю Polychain Capital, PokerGo, Hack VC та інших компаній.