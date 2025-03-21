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Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
Google видалила 10 000 фейкових бізнес-сторінок із Google Maps і подала до суду на шахраїв, які їх створювали для отримання прибутку, повідомляє The Verge. Позов пов'язаний із чоловіком, який продавав підроблені профілі компаній. Викрити схему допоміг техаський слюсар, який виявив, що його бізнес видають за інший у сервісі карт.
Юрисконсульт Google Халіма ДеЛейн Прадо зазначила, що шахраї вдосконалюють свої методи, тому компанія ретельно відстежує та блокує фейкові оголошення.
Зловмисники використовують Google Maps для обману кількома способами. Жертви можуть натрапити на підроблені компанії, зателефонувати та отримати завищену ціну на послугу. Інколи клієнтів перенаправляють до шахрайських кол-центрів, змушуючи їх платити наперед за послуги, яких вони не отримають. Фейкові відгуки та накрутка рейтингів також допомагають шахраям вводити користувачів в оману.
У 2023 році Google видалила 12 мільйонів фальшивих бізнес-профілів і зазначила, що їхня кількість щороку зростає на мільйон. Також компанія посилила боротьбу з підробленими відгуками. У Великій Британії Google навіть запровадила обмеження для бізнесів, які маніпулюють рейтингами, реагуючи на тиск регуляторів.
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