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АНАЛІТИКА

Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою

16:01 17.03.2025 |

Бізнес

 

Суд у Каліфорнії зобов'язав Starbucks виплатити $50 мільйонів водієві служби доставки Майклу Гарсії, який зазнав серйозних опіків та нервових ушкоджень через ненадійно закріплену кришку на гарячому напої. Про це пише CNN.

Інцидент стався у 2020 році, коли Гарсія заїхав до Starbucks у Лос-Анджелесі, щоб забрати замовлення. Один із гарячих напоїв не був правильно закріплений у контейнері, і коли бариста передавала замовлення, чашка випала та перекинулася прямо на нього.

За словами адвоката потерпілого, його клієнт отримав серйозні опіки та пошкодження статевих органів, що призвело до фізичного болю, емоційного стресу, зниження якості життя та навіть осоромлення.

Starbucks вже заявила, що не погоджується з вердиктом і має намір подати апеляцію.

"Ми співчуваємо пану Гарсії, але не погоджуємося з рішенням журі, яке визнало Starbucks винним у цьому інциденті. Також вважаємо, що сума компенсації є надмірною", - заявили в компанії.

У 1994 році коли жінка отримала опіки третього ступеня через гарячу каву в McDonald's та отримала майже $3 мільйони компенсації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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