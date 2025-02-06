Google скасовує найняття працівників за критерієм різноманіття

Компанія Google, що належить Alphabet, відмовляється від мети наймати більше співробітників із недостатньо представлених груп і переглядає деякі свої ініціативи у сфері різноманіття, рівності та інклюзії (DEI).

Про це повідомляє агентство Reuters.

"У 2020 році ми поставили амбітні цілі з найму та зосередилися на розширенні наших офісів за межами Каліфорнії та Нью-Йорка для покращення представництва", - повідомила головна директорка Alphabet з питань персоналу Фіона Чікконі. "...Але в майбутньому ми більше не будемо встановлювати такі цілі".

Протягом багатьох років Google була однією з найактивніших компаній у впровадженні інклюзивних політик, особливо після протестів, викликаних убивством Джорджа Флойда та інших темношкірих американців у 2020 році.

Тоді генеральний директор Google Сундар Пічаї поставив за мету збільшити частку керівників із недостатньо представлених груп на 30% до 2025 року. На той момент 96% керівників компанії у США були білими або азійцями, а 73% керівних посад у всьому світі займали чоловіки.

У 2021 році Google почала оцінювати роботу керівників, враховуючи різноманітність і залученість їхніх команд. Це сталося після того, як відома дослідниця штучного інтелекту заявила, що її звільнили після критики політики компанії щодо різноманіття.

У 2024 році директорка Google із питань різноманіття Мелоні Паркер повідомила в інтерв'ю BBC, що компанія досягла 60% своїх п'ятирічних цілей.

У щорічному звіті, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Alphabet видалила фразу про свою "відданість принципам різноманіття, рівності та інклюзії в усьому, що вона робить, і прагнення створити робочу силу, яка представляє користувачів компанії". Ця заява з'являлася у звітах з 2021 по 2024 рік. Представник компанії пояснив її видалення переглядом політики DEI.

"Це справжня атака на досягнення працівників у технологічній сфері, які боролися проти расизму, гендерної дискримінації та утисків ЛГБТК ще з часів руху за громадянські права. Це частина небезпечної правої антиробітничої тенденції, що розвивається в техіндустрії. Alphabet Workers Union рішуче боротиметься з цим", - заявила Парул Коул, інженер-програміст і президентка профспілки AWU.