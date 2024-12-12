Фінансові новини
- |
- 12.12.24
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
23:44 11.12.2024 |
Бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чиї статки сягнули 400 мільярдів доларів.
Про це пише Bloomberg.
Останнім каталізатором став інсайдерський продаж акцій його компанії SpaceX, який збільшив статки Маска приблизно на 50 мільярдів доларів "одним махом" до 439,2 млрд доларів, згідно з Bloomberg Billionaires Index.
Статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Але особливо стрімко вони зросли після перемоги на виборах у США Дональда Трампа минулого місяця - Маск став його найвідомішим політичним донором і прихильником. Його статки зросли на 66% після перемоги Трампа.
Акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% порівняно з передвиборчим періодом, завдяки очікуванням, що Трамп прискорить впровадження безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla. Очікується, що Маск відіграватиме ключову роль у новій адміністрації як співголова новоствореного Департаменту урядової ефективності.
Тим часом вартість його стартапу в галузі штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі з моменту останнього залучення коштів у травні до 50 мільярдів доларів, а Wall Street Journal писала минулого місяця, що перемога Трампа допомогла викликати новий інтерес до нього.
У середу SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму 1,25 млрд дол. Ця угода, яка оцінює компанію з освоєння космосу приблизно в 350 мільярдів доларів, робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.
Компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може розраховувати на більшу підтримку за адміністрації Трампа. Новообраний президент у своїх передвиборчих промовах високо оцінив бачення Маска щодо відправки астронавтів на Марс і приєднався до Маска на запуску SpaceX в Техасі незабаром після виборів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
Бізнес
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт
|Австралійська біотехнологічна компанія оголосила про новий препарат для лікування деменції
|Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень
|OpenAI уклала угоду з оборонним стартапом Anduril Industries для розробки штучного інтелекту для Пентагону
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям