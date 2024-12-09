Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери

Доходи рекламної індустрії у світі вперше перевищать $1 трлн у 2024 році. Очікується, що Google, Meta, ByteDance, Amazon та Alibaba зароблять більш ніж половину загальної суми на ринку, де домінує технологічний сектор. Про це повідомляє медіаагентство GroupM.

Агентство оцінює, що глобальні доходи від реклами зростуть на 9,5% у 2024 році, попри складні економічні умови на великих розвинених ринках, як-от США та Велика Британія.

Згідно з прогнозами, ринок розшириться ще на 7,7% у 2025 році, і більшу частину цього зростання отримають найбільші продавці цифрової реклами в технологічному секторі США, а не постачальники маркетингових послуг, такі як рекламні агентства.

GroupM не враховувала політичну рекламу в США, посилаючись на її викривлений ефект, порівнюючи з попередніми роками. У 2024 році доходи від політичної реклами в США додали $15,1 млрд до загального доходу, що майже на третину більше, ніж під час президентських виборів 2020 року.

Прогнозується, що до кінця наступного року на цифрову рекламу припадатиме 73% загального доходу - зростання на 12,4% у 2024 році та 10% у 2025 році, або 82%, якщо враховувати доходи від потокового мовлення та цифрових газет і журналів.

Традиційні рекламні канали, такі як телебачення, друковані видання та радіо, страждають від домінування цифрових технологій.

Загальний дохід від друкованої реклами у світі знизиться на 4,5% у 2024 році й ще на 3% у 2025 році, дохід від аудіо залишиться незмінним наступного року, тоді як телебачення, за прогнозами, зросте лише на 2,4% до 2029 року.

Очікується, що у Китаї загальний дохід від реклами зросте на 13,5% - до $204,5 млрд у 2024 році. У Великій Британії цьогорічне зростання оцінюється на рівні 8,3%.