Названо імена претендентів на статус першого в історії доларового трильйонера

Найбільші шанси стати першим в історії доларовим трильйонером має американський підприємець Ілон Маск.

Про це йдеться в результатах дослідження, яке було проведено академією Informa Connect.

Аналітики зазначають, що статки Ілона Маска збільшуються приблизно на 110% щороку, і наразі він є лідером рейтингу найбагатших людей на Землі.

Досягти статусу доларового трильйонера Ілон Маск, згідно з дослідженням, може до 2027 року.

Другим у рейтингу претендентів на статус доларового трильйонера є власник індійського промислового конгломерату Adani Group Ґаутама Адані. Щорічно його статки збільшуються приблизно на 123%.

"Якщо Ґаутама Адані збереже поточні темпи зростання капіталу, він стане трильйонером до 2028 року", - вважають аналітики Informa Connect.

До 2028 року досягти статусу доларового трильйонера також можуть виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг і гірничодобувний магнат Праджого Пангесту.

Щорічно статки Дженсена Хуанга зростають на 112%.

Статки Праджого Пангесту наразі ростуть найшвидшими серед усіх претендентів на статус доларового трильйонера темпами. Щорічно - на 136%.

Стати доларовими трильйонерами до 2030 року, згідно з дослідженням Informa Connect, можуть президент і СEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, розробник Facebook і засновник Meta Марк Цукерберг і співзасновник виробника спортивного взуття й одягу Nike Філ Найт.

Також в десятку претендентів на статус доларового трильйонера входять власник індійської компанії Reliance Industries Мукеш Амбані, засновник і керівник компанії Dell Майкл Делл (до 2033 року) і колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (до 2034 року).