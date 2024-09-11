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Названо імена претендентів на статус першого в історії доларового трильйонера
10:35 11.09.2024 |
Найбільші шанси стати першим в історії доларовим трильйонером має американський підприємець Ілон Маск.
Про це йдеться в результатах дослідження, яке було проведено академією Informa Connect.
Аналітики зазначають, що статки Ілона Маска збільшуються приблизно на 110% щороку, і наразі він є лідером рейтингу найбагатших людей на Землі.
Досягти статусу доларового трильйонера Ілон Маск, згідно з дослідженням, може до 2027 року.
Другим у рейтингу претендентів на статус доларового трильйонера є власник індійського промислового конгломерату Adani Group Ґаутама Адані. Щорічно його статки збільшуються приблизно на 123%.
"Якщо Ґаутама Адані збереже поточні темпи зростання капіталу, він стане трильйонером до 2028 року", - вважають аналітики Informa Connect.
До 2028 року досягти статусу доларового трильйонера також можуть виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг і гірничодобувний магнат Праджого Пангесту.
Щорічно статки Дженсена Хуанга зростають на 112%.
Статки Праджого Пангесту наразі ростуть найшвидшими серед усіх претендентів на статус доларового трильйонера темпами. Щорічно - на 136%.
Стати доларовими трильйонерами до 2030 року, згідно з дослідженням Informa Connect, можуть президент і СEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, розробник Facebook і засновник Meta Марк Цукерберг і співзасновник виробника спортивного взуття й одягу Nike Філ Найт.
Також в десятку претендентів на статус доларового трильйонера входять власник індійської компанії Reliance Industries Мукеш Амбані, засновник і керівник компанії Dell Майкл Делл (до 2033 року) і колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (до 2034 року).
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