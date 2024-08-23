Другий за величиною алмаз, який будь-коли витягували з шахти, виявлено в Ботсвані

Ботсвана заявляє, що на одній з її шахт було виявлено один із найбільших алмазів в історії, його буде виставлено на загальний огляд у четвер. Уряд Ботсвани вважає, що камінь вагою 2 492 карати є найбільшим з виявлених у країні і другим за величиною з коли-небудь знайдених у шахтах, повідомляє CBS.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond Corp. повідомила в середу, що вона видобула «винятковий» алмаз на своїй шахті Карове (Karowe) в західній Ботсвані. Lucara заявила, що це «високоякісний» камінь, який був знайдений неушкодженим, він був виявлений за допомогою рентгенівської технології.

За вагою це буде найбільший алмаз, знайдений за останні 100 років, і другий за величиною алмаз, коли-небудь викопаний із шахти після алмазу «Куллінан», виявленого в Південній Африці в 1905 році. «Куллінан» важив 3 106 каратів і був огранований у дев'ять дорогоцінних каменів, деякі з яких входять до складу Британських коронних коштовностей.