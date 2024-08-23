Фінансові новини
- |
- 23.08.24
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Другий за величиною алмаз, який будь-коли витягували з шахти, виявлено в Ботсвані
09:57 23.08.2024 |
Ботсвана заявляє, що на одній з її шахт було виявлено один із найбільших алмазів в історії, його буде виставлено на загальний огляд у четвер. Уряд Ботсвани вважає, що камінь вагою 2 492 карати є найбільшим з виявлених у країні і другим за величиною з коли-небудь знайдених у шахтах, повідомляє CBS.
Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond Corp. повідомила в середу, що вона видобула «винятковий» алмаз на своїй шахті Карове (Karowe) в західній Ботсвані. Lucara заявила, що це «високоякісний» камінь, який був знайдений неушкодженим, він був виявлений за допомогою рентгенівської технології.
За вагою це буде найбільший алмаз, знайдений за останні 100 років, і другий за величиною алмаз, коли-небудь викопаний із шахти після алмазу «Куллінан», виявленого в Південній Африці в 1905 році. «Куллінан» важив 3 106 каратів і був огранований у дев'ять дорогоцінних каменів, деякі з яких входять до складу Британських коронних коштовностей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримає урядову ініціативу «Національний кешбек» – нардеп
|САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ
|Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
|Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Microsoft оголосила про наміри прибрати панель керування з Windows 11
|Другий за величиною алмаз, який будь-коли витягували з шахти, виявлено в Ботсвані
|Nvidia дозволить прив'язувати облікові записи Xbox до сервісу GeForce Now, щоб автоматично входити в ігри
|Українська інді-гра Jitter про дослідження космосу за ШІ-систему космічного корабля отримала демо в Steam
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна
Бізнес
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень
|Zoom тепер підтримує до одного мільйона учасників на вебінарах