OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»

Онлайн-платформа Fanvue стала спонсором конкурсу «Міс ШІ», на якому було визначено переможниць. Це платформа, яка дозволяє авторам розміщувати контент, під час створення якого застосовувався штучний інтелект. Три перших нагороди Fanvue World AI Creator Awards разом складають $20 000.

У першому конкурсі «Міс ШІ» брали участь жінки, створені штучним інтелектом. Список переможців очолили віртуальні персони з Марокко, Франції та Португалії. На платформі Fanvue творці обмінюються монетизованим вмістом зі своїми підписниками. Але на відміну багатьох інших подібних сайтів, вона дозволяє публікувати контент, створений штучним інтелектом, якщо він відповідає правилам спільноти та чітко позначений як штучний.

У конкурсі взяли участь півтори тисячі творців. Авторка, яка створила переможницю «Міс ШІ», отримає винагороду у $13 000, включаючи грошовий приз у $5000 та PR-підтримку. Журі складається з історика конкурсу, медіапідприємця та двох розробників ШІ. Учасниць оцінювали за їхню реалістичністю, техніку та соціальний вплив.

Переможниця: Кенза Лейлі (Kenza Layli)

Кенза Лейлі є найбільшою інфлюенсеркою серед фіналісток, у неї понад 193 000 підписників в Instagram. Марокканська віртуальна дівчина є одною з трьох створених штучним інтелектом братів та сестер із загальною чкількістю підписників понад 300 000.

Друге місце: Лаліна (Lalina)

«Француженка» Лаліна була створена, щоб виглядати максимально реалістично. Вона має понад 95 000 підписників в Instagram.

Третє місце: Олівія С (Olivia C)

Олівія Сі, португальська ШІ-модель, описується як ШІ-мандрівниця у великому реальному світі. Її творець використовує Midjourney для створення зображень та Adobe AI для їхнього вдосконалення.

Аяна Рейнбоу (Aiyana Rainbow)

Ця учасниця з Румунії, вона пропагує «любов та різноманітність у всіх формах». Аяну Рейнбоу описують як захисницю ЛГБТК+ спільноти. Вона працює на основі ChatGPT та LeonardoAI.

Енн Керді (Anne Kerdi)

Енн Керді теж представляє Францію. Вона прагне демократизувати штучний інтелект, «демонструючи його можливості у створенні зображень, текстів, аудіо та відео».

Айлія Лу (Ailya Lou)

Айля Лу описана як «японо-афро-бразильська художниця» з глибоким корінням у бразильській культурі. Вона створена за допомогою текстових підказок, що надходять у програмне забезпечення ШІ.

Еліза Хан (Eliza Khan)

Еліза Хан дуже впливова у світі ШІ в Бангладеш. Вона розповідає про тренди молодого покоління та мріє про більш інклюзивний світ.

Асена Ілік (Asena Ilik)

Мета Асени Ілік - показати, як можна стати інфлюенсером «не продаючи секс»ї. Турецька модель, здається, автолюбитель, якщо про це свідчить її стрічка в Instagram.

Серен Ай (Seren Ay)

Серен Ай описується як перша представниця бренду штучного інтелекту в Туреччині. Її контент показує, як вона виконує роботу, в якій домінують чоловіки, а її фотографії іноді можуть містити елементи подорожей у часі.

Зара Шатаварі (Zara Shatavari)

Зара Шатаварі з Індії була створена, щоб стати обличчям жіночої гормональної добавки під назвою Hermones, але незрозуміло, чи партнерство все ще триває. Згідно з описом, вона виступає за доступ до медичної допомоги та інформує суспільство про гормональний дисбаланс.