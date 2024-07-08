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Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
16:41 08.07.2024 |
Американські медіахолдинги Paramount Global і Skydance Media домовилися про злиття, яка призведе до зміни власника Paramount, йдеться у пресрелізі компанії.
Угода відбудеться у два етапи.
На першому етапі інвестиційний фонд RedBird Capital Partners і сім'я мільярдера Ларрі Еллісона (засновник корпорації Oracle, його син - засновник Skydance), виплатять $2,4 млрд у вигляді коштів за National Amusements, материнську компанію Paramount. На другому етапі вони віддадуть ще $4,5 млрд за акції Paramount, що голосують (класу "A") та не голосують (класу "B"), а також інвестують $1,5 млрд як первинний капітал.
Внаслідок злиття буде сформовано компанію New Paramount з оцінкою вартості на рівні $28 млрд.
Закриття угоди щодо злиття очікується у першій половині 2024 року. Після цього сім'я Еллісон та RedBird володітимуть 100% акцій New Paramount класу "A" та 69% акцій класу "B".
Керівниками нової компанії стануть син засновника Oracle Девід Еллісон (голова правління і гендиректор) та Джеф Шелл (президент).
Skydance - одна з провідних незалежних студій Голлівуду. На її рахунку такі свіжі блокбастери, як "Топ Ґан: Меверік", "Місія нездійсненна 7", "Трансформери: Час Звіроботів".
Paramount - одна з найстаріших кіностудій США, якій також належать телеканали CBS (включаючи спортивні та новинні), Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, стримінгові сервіси, телеканали у Великій Британії, Австралії, Індії та Аргентині. Останні 35 років компанія належала сім'ї Редстоун.
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