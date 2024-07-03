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АНАЛІТИКА

Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами

09:44 03.07.2024 |

Бізнес

 

Netflix припиняє надавати послуги за найдешевшим тарифним планом без реклами за $11,99. Деякі користувачі вже зіткнулися з вимогою обрати новий тарифний замість базового, щоб продовжити користування сервісом. Про це повідомляє The Verge.

Судячи з дописів на Reddit, більшість користувачів, які зіткнулись з вимогою зміни тарифного плану, перебувають в Канаді або Великій Британії. У січні медіагігант оголосив, що почне відмовлятись від базового тарифу у другому кварталі цього року, починаючи з цих країн.

На заміну базовому пакету користувачам доведеться обрати або тариф з рекламою за $6,99, або тариф без реклами за $15,49, або преміум-план 4K за $22,99.

Netflix продовжує підштовхувати користувачів до свого тарифного плану з вбудованою рекламою, кількість підписників цього тарифу станом на травень зросла до понад 40 мільйонів.
За матеріалами: mezha.media
 

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