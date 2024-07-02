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Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
17:26 01.07.2024 |
Один з найбагатших людей на планеті, чиї статки оцінюються в 134,3 млрд дол, розповів, яка доля чекатиме його багатство після смерті.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Баффет - голова і головний виконавчий директор компанії Berkshire Hathaway - заявив, що після його смерті майже всі його статки перейдуть до нового благодійного фонду, яким керуватимуть його донька і двоє синів.
Зазначається, що легендарний інвестор також дав зрозуміти, що його пожертви Фонду Білла і Мелінди Гейтс, якому він пожертвував мільярди, припиняються.
Фонд Гейтсів, один з найбільших у світі, відомий своєю діяльністю у сфері охорони здоров'я, а також боротьби з бідністю та гендерною рівністю. З 2006 по 2023 рік Баффет пожертвував фонду 39,3 млрд дол.
Після останнього раунду благодійних внесків, оголошеного 28 червня, Баффет все ще володіє майже 130 мільярдами доларів акцій своєї компанії.
Троє його дітей повинні одноголосно вирішити, на які філантропічні цілі підуть ці гроші.
Баффет, якому 93 роки, сказав, що він не давав жодних вказівок Сьюзі, Гові та Пітеру Баффетам. Але він поділився своїм особистим поглядом на благодійність.
Повідомляється, що Баффет кілька разів змінював свій заповіт. Він прийшов до нинішнього плану після того, як побачив, як його діти подорослішали за ці роки.
Сьюзі Баффет, якій 71 рік, очолює Фонд Шервуда, що сприяє розвитку дошкільної освіти та соціальної справедливості. Вона також очолює Фонд Сьюзен. Згідно з податковими деклараціями, фонд фінансує репродуктивні права, а також стипендії на навчання в коледжах.
Гові Баффет, якому 69 років, займається фермерством і очолює Фонд Говарда Г. Баффета, який працює над забезпеченням продовольчої безпеки, пом'якшенням конфліктів і боротьбою з торгівлею людьми.
66-річний Пітер Баффет, музичний композитор та його дружина Дженніфер Баффет очолюють Фонд NoVo, чиї проєкт включають роботу з корінними громадами.
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