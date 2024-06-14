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АНАЛІТИКА

LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів

13:31 14.06.2024 |

Бізнес, Новини IT

 

LinkedIn запускає нові функції на основі штучного інтелекту, які допоможуть користувачам скласти резюме та знайти роботу. Вони будуть доступні лише для власників преміум-акаунтів. Про це повідомляє The Verge.

Директор із продуктів LinkedIn Томер Коен пише, що користувачі зможуть просто вказувати чат-боту, на яку саме позиції, в якому місті та з якою зарплатою потрібно знайти роботу. Після цього штучний інтелект показуватиме всі вакансії, які підходять під запит користувача.

Бот також зможе переглянути резюме і надати персоналізовані пропозиції щодо його покращення для конкретної вакансії. Користувачі зможуть завантажити резюме, отримати відгук і вносити правки в інтерактивному режимі за допомогою штучного інтелекту.

Також ШІ зможе писати супровідні листи компаніям при подачі резюме.

Ці інструменти доповнять інші функції зі штучним інтелектом, які LinkedIn почав тестувати наприкінці минулого року, зокрема, можливість підсумовувати дописи зі стрічки LinkedIn.

Також компанія тестує ШІ-персони експертів, з якими можна вести бесіди, щоб дізнатися більше про бізнес теми. Томер Коен зазначає, що вся інформація була підготована справжніми експертами у своїх галузях та додатково персоналізується під запит користувача.

Компанія також обіцяє покращити пошук на платформі за допомогою генеративного штучного інтелекту, але як саме - не уточнюється.
За матеріалами: mezha.media
 

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