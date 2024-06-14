Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд

Акціонери Tesla проголосували за виплату рекордного компенсаційного пакета засновнику та генеральному директору компанії Ілону Маску на суму $56 млрд, а також за перенесення штаб-квартири Tesla зі штату Делавер до Техасу, інформує ВВС.

Пакет спочатку затверджений у 2018 році, але був скасований судом Делаверу після позову одного з акціонерів. Попри повторне голосування, остаточне рішення ще залежить від суду.

Рада директорів Tesla заявила, що Маск заслуговує на таку винагороду через досягнення амбітних цілей компанії під його керівництвом. Хоча план отримав опір від деяких інвесторів, включно з великими пенсійними фондами, акціонери повторно підтримали компенсацію та перенесення штаб-квартири.

Після оголошення результатів голосування акції Tesla зросли, відображаючи впевненість інвесторів та зменшуючи ризик відходу Маска з компанії.