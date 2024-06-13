Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar

13:28 13.06.2024 |

Бізнес

Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar

 

Apple є найдорожчим брендом у світі третій рік поспіль і першим брендом, який коштує понад $1 трильйон. Про це свідчить рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.

До п'ятірки рейтингу увійшли також:

Google з вартістю $753,5 млрд, Microsoft - $712,9 млрд, Amazon - $576,6 млрд і McDonald's - $221,9 млрд.

Вартість NVIDIA підскочила на 18 позицій і має найвищий приріст вартості бренду на 178%. Бренд оцінюють у $201,8 млрд.

П'ять новачків увійшли до сотні, включно з lululemon (№ 92; $20,6 млрд) і Corona (№ 100; $19 млрд).

Категорія "Бізнес-технології та платформи послуг" зросла найшвидше, збільшившись у загальній вартості на 45%, частково через стурбованість навколо вдосконаленого штучного інтелекту.

Сукупна вартість всіх брендів, що увійшли до сотні, зросла на 20% у 2024 році, що стало значним переломом після торішнього падіння на фондовому ринку.

Рейтинг оцінки брендів базується на думках понад 4,3 мільйона респондентів про 21 000 брендів у 532 категоріях.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4441
  0,0737
 0,18
EUR
 1
 43,5320
  0,0726
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3761  0,12 0,31 40,9565  0,06 0,15
EUR 43,6404  0,18 0,41 44,4309  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6000  0,20 0,48 40,6200  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес