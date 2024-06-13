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Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
13:28 13.06.2024 |
Apple є найдорожчим брендом у світі третій рік поспіль і першим брендом, який коштує понад $1 трильйон. Про це свідчить рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.
До п'ятірки рейтингу увійшли також:
Google з вартістю $753,5 млрд, Microsoft - $712,9 млрд, Amazon - $576,6 млрд і McDonald's - $221,9 млрд.
Вартість NVIDIA підскочила на 18 позицій і має найвищий приріст вартості бренду на 178%. Бренд оцінюють у $201,8 млрд.
П'ять новачків увійшли до сотні, включно з lululemon (№ 92; $20,6 млрд) і Corona (№ 100; $19 млрд).
Категорія "Бізнес-технології та платформи послуг" зросла найшвидше, збільшившись у загальній вартості на 45%, частково через стурбованість навколо вдосконаленого штучного інтелекту.
Сукупна вартість всіх брендів, що увійшли до сотні, зросла на 20% у 2024 році, що стало значним переломом після торішнього падіння на фондовому ринку.
Рейтинг оцінки брендів базується на думках понад 4,3 мільйона респондентів про 21 000 брендів у 532 категоріях.
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