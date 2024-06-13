Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar

Apple є найдорожчим брендом у світі третій рік поспіль і першим брендом, який коштує понад $1 трильйон. Про це свідчить рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.

До п'ятірки рейтингу увійшли також:

Google з вартістю $753,5 млрд, Microsoft - $712,9 млрд, Amazon - $576,6 млрд і McDonald's - $221,9 млрд.

Вартість NVIDIA підскочила на 18 позицій і має найвищий приріст вартості бренду на 178%. Бренд оцінюють у $201,8 млрд.

П'ять новачків увійшли до сотні, включно з lululemon (№ 92; $20,6 млрд) і Corona (№ 100; $19 млрд).

Категорія "Бізнес-технології та платформи послуг" зросла найшвидше, збільшившись у загальній вартості на 45%, частково через стурбованість навколо вдосконаленого штучного інтелекту.

Сукупна вартість всіх брендів, що увійшли до сотні, зросла на 20% у 2024 році, що стало значним переломом після торішнього падіння на фондовому ринку.

Рейтинг оцінки брендів базується на думках понад 4,3 мільйона респондентів про 21 000 брендів у 532 категоріях.