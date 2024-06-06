Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes

Французький мільярдер, генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes після того, як акції його компанії в четвер зросли майже на 1,5% на біржах в Європі.

Про це повідомляє Forbes, передає Укрінформ.

Зазначається, що у четвер статки Арно зросли на $7,7 млрд, а акції LVMH підскочили на 1,45% до $830 (763,50 євро).

У Forbes оцінюють капітал Арно у 210,1 мільярда доларів, тож у рейтингу він обійшов генерального директора Tesla Ілона Маска, чиї статки нині становлять 208,6 мільярда доларів.

Загалом від початку року акції LVMH подорожчали на 5,5%, натомість акції Tesla впали майже на 30%.

У травні Маск обійшов Арно у рейтингу після того, як його стартап у сфері штучного інтелекту xAI залучив 6 мільярдів доларів. За оцінками Forbes, частка Маска в xAI становить 14,4 мільярда доларів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Бернар Арно посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.