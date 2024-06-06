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Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
Скін для автомата AK-47 з Counter-Strike став найдорожчим скіном для гри, який коли-небудь продавався публічно. Це не перший випадок, коли скін Counter-Strike коштує багато, але перший, вартість якого перевищує $1 млн.
Журналіст Джейк Лакі повідомив на X Twitter про факт продажу скіна StatTrak Factory New AK-47 in Blue Gem pattern 661. Він зазначив, що ціна становила понад $1 млн, проте не назвав її точно. Унікальний скін був представлений у CS:GO у 2013 році, до цього часу ніхто не бачив варіант Factory New раніше у грі до цього року. Раніше стримери та гравці Counter-Strike підрахували, що його вартість на продаж може становити до $1 млн. Востаннє продаж StarTrak 661 відбувся у 2022 році, коли версія скіну Minimal Wear коштувала $400 тис.
Kotaku зазначає, що цінність значною мірою пов'язана з кольором Blue Gem, який надає AK-47 блискучого блакитного металевого вигляду. Скіни Blue Gem здавна були найрідкіснішими та, відповідно, найдорожчими скінами в Counter-Strike. Раніше власник ножа Blue Gem відхилив пропозицію вартістю приблизно $1,5 млн, що зробило його найдорожчим скіном Counter-Strike з наявних за оцінкою вартості.
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