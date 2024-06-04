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АНАЛІТИКА

Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року

09:37 04.06.2024 |

Бізнес

 

Американський впливовий журнал Time опублікував у четвер, 30 травня, список сотні найвпливовіших компаній у 2024 році.

Відповідний перелік розміщений на сайті журналу.

У категорії «Лідери» вказані компанія Rare Beauty співачки Селени Гомез, американський футбольний клуб «Інтер Маямі» (де нині грає Ліонель Мессі), Reddit, Pinterest, Toyota, BMW тощо.

Список із «Бунтівниками», зокрема, наповнений WNBA (жіноча професійна баскетбольная ліга США) та компаніями Xiaomi, Airbnb, Dyson.

ШІ-компанія Anthropic, Saildrone, Google, Huawei та виробник чипів AMD потрапили до списку «Інноваторів».

У категорії «Титани» вказані такі компанії, як Intel, Amazon, нафтова компанія Saudi Aramco, Airbus, Microsoft, Nvidia, Pfizer, TikTok та Disney.

Зазначається, що «Новаторами» в цьому році названі некомерційна неурядова організація World Central Kitchen, розробник гри Fortnite Epic Games, космічна компанія Intuitive Machines, ШІ-компанія OpenAI та Інститут сироватки крові Індії.

Як повідомляв Укрінформ, журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей планети у сфері здоров'я у 2024 році. До нього увійшов лікар-дерматолог і генеральний директор стартапу Esper Bionics Діма Газда.
За матеріалами: Укрінформ
 

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