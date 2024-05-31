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Найдорожче розлучення: магнат виплатить дружині $1 млрд
17:50 31.05.2024 |
Високий суд Сеула зобов'язав керівника другої за величиною компанії Південної Кореї SK Group виплатити 1,38 трлн корейських вон (1 млрд доларів) ексдружині внаслідок розподілу майна після розлучення.
Ця сума - найбільша в історії розлучень у Південній Кореї.
Чхве Тхе Вон був одружений з дочкою експрезидента Республіки Корея Ро Со Йон. Вони прожили разом 35 років і народили трьох дітей.
Пара подала на розлучення понад шість років тому - підприємець визнав, що мав коханку, яка народила від нього дитину.
Однак за ці роки подружжя так і не змогло погодити фінансові умови розлучення і постійно судилося.
Ро Со Йон вимагала половину частки чоловіка в холдингу SK, яким володіє SK Group (ринкова капіталізація - 6,3 млрд доларів).
Однак 2022 року суд першої інстанції присудив жінці значно менше - 66,5 млрд доларів.
Тоді вона подала позов до Високого суду. Вона наполягала, що зробила значний внесок у зростання вартості активів SK Group та сприяла ефективності управлінської діяльності чоловіка.
Бувши дочкою колишнього президента Південної Кореї Ро Де У, жінка стверджувала, що її батько зробив протекцію колишньому голові SK Group, батькові її чоловіка, і це також сприяло успіху бізнесу компанії.
Високий суд взяв це до уваги, а також врахував, що після першого суду Чхве Тхе Вон позбавив дружину фінансової підтримки і став, за її словами, "ставитися до неї зневажливо".
Суд заявив, що Чхве під час розгляду справи не виявляв "ні ознак каяття у своїй огидній поведінці... ні поваги до моногамії", і нове рішення врахувало страждання пані Ро через позашлюбний зв'язок її колишнього чоловіка.
Суд визнав акції SK Group спільною власністю подружжя, що підлягає поділу, а також збільшив розмір аліментів з урахуванням "моральної шкоди, заподіяної розпадом сім'ї".
Спільне майно експодружжя оцінили у 4 трлн вон і віддали 35% Ро Со Йон. Цю суму вона має отримати готівкою.
Адвокати Чхве планують подати апеляцію. Вони стверджують, що політичні зв'язки його колишньої дружини не сприяли зміцненню бізнесу, а були для нього недоліком.
SK Inc - один з найбільших у світі виробників напівпровідників також має інтереси у телекомунікаціях, хімічній промисловості та енергетиці.
Після оголошення рішення суду акції компанії на біржі у Сеулі зросли на 9%.
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