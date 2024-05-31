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Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
23:22 30.05.2024 |
Засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg.
Про це повідомляється на сайті Bloomberg, передає Укрінформ.
Згідно з наведеними даними, статки Безоса на сьогодні становлять 205 мільярдів доларів, від початку року вони зросли на 27,9 млрд дол.
Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опустився на друге місце, його статки 203 млрд доларів.
Третю сходинку рейтингу мільярдерів посідає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у 202 млрд дол.
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).
Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 451 місце зі статками 6,44 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 598 мільйонів доларів.
Як повідомляв Укрінформ, на початку травня перше місце у рейтингу найбагатших людей світу посідав французький бізнесмен Бернар Арно.
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