Засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Про це повідомляється на сайті Bloomberg, передає Укрінформ.

Згідно з наведеними даними, статки Безоса на сьогодні становлять 205 мільярдів доларів, від початку року вони зросли на 27,9 млрд дол.

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опустився на друге місце, його статки 203 млрд доларів.

Третю сходинку рейтингу мільярдерів посідає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у 202 млрд дол.

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).

Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 451 місце зі статками 6,44 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 598 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня перше місце у рейтингу найбагатших людей світу посідав французький бізнесмен Бернар Арно.