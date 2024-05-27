Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд

11:48 27.05.2024 |

Бізнес

 

П'ять років тому генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг володів часткою своєї компанії вартістю приблизно $3 млрд. Однак завдяки успішному розвитку бізнесу та рекордному зростанню акцій цього тижня тепер його капітали становлять понад $90 млрд.

Nvidia оголосила свої фінансові результати за результатами діяльності в першому кварталі цього року. При цьому прибуток перевищив оцінки, а продажі зросли більш ніж на 200% третій квартал поспіль завдяки попиту на процесори для обробки задач штучного інтелекту. Хуанг також представив кращий, ніж очікувалося, прогноз і повідомив інвесторам, що компанія бачить ненаситний попит на свої GPU для ШІ.

Такі чудові новини підштовхнули вартість акцій Nvidia на біржі. Якщо станом на 22 травня одна акція коштувала приблизно $950, то в п'ятницю торги закрились вже на значенні $1064,69. За 5 днів ціна акцій зросла на $126,86 (+13,53%).

Дженесен Хуанг володіє приблизно 86,76 млн акцій Nvidia, або понад 3,5% акцій компанії. Завдяки такому подорожчанню акцій, вартість його частки за 5 днів зросла приблизно на $11 млрд. Загальна вартість його частки акцій тепер становить понад $92,3 млрд.

Загалом лише цього року акції Nvidia зросли більш ніж удвічі після потроєння у 2023 році. За останні 5 років вони зросли приблизно у 28 разів. Хуан додав акції до своєї частки у 2022 році, коли їхня вартість досягла відносного мінімуму перед бумом ШІ.

Зараз компанії Nvidia належить близько 80% ринку чипів ШІ, а Хуанг входить до 20 найбагатших людей світу.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес