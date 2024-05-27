Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд

П'ять років тому генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг володів часткою своєї компанії вартістю приблизно $3 млрд. Однак завдяки успішному розвитку бізнесу та рекордному зростанню акцій цього тижня тепер його капітали становлять понад $90 млрд.

Nvidia оголосила свої фінансові результати за результатами діяльності в першому кварталі цього року. При цьому прибуток перевищив оцінки, а продажі зросли більш ніж на 200% третій квартал поспіль завдяки попиту на процесори для обробки задач штучного інтелекту. Хуанг також представив кращий, ніж очікувалося, прогноз і повідомив інвесторам, що компанія бачить ненаситний попит на свої GPU для ШІ.

Такі чудові новини підштовхнули вартість акцій Nvidia на біржі. Якщо станом на 22 травня одна акція коштувала приблизно $950, то в п'ятницю торги закрились вже на значенні $1064,69. За 5 днів ціна акцій зросла на $126,86 (+13,53%).

Дженесен Хуанг володіє приблизно 86,76 млн акцій Nvidia, або понад 3,5% акцій компанії. Завдяки такому подорожчанню акцій, вартість його частки за 5 днів зросла приблизно на $11 млрд. Загальна вартість його частки акцій тепер становить понад $92,3 млрд.

Загалом лише цього року акції Nvidia зросли більш ніж удвічі після потроєння у 2023 році. За останні 5 років вони зросли приблизно у 28 разів. Хуан додав акції до своєї частки у 2022 році, коли їхня вартість досягла відносного мінімуму перед бумом ШІ.

Зараз компанії Nvidia належить близько 80% ринку чипів ШІ, а Хуанг входить до 20 найбагатших людей світу.