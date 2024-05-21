Фінансові новини
- |
- 21.05.24
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
14:27 20.05.2024 |
Blue Origin здійснила успішний запуск суборбітальної пілотованої ракети New Shepard із комерційним екіпажем. Про це повідомляє Engadget.
Йдеться про туристичну місію NS-25, у межах якої ракета стартувала з майданчика компанії на заході штату Техас у США. Запуск відбувся 19 травня о 17:30 за київським часом.
До складу місії увійшло 6 людей: Мейсон Енджел, Сільвен Хірон, Кеннет Гесс, Керол Шаллер, Гопі Тотакура та 90-річний Ед Дуайт.
Під час короткотривалого польоту на висоту близько 105 км пасажири змогли ненадовго відстебнути ремені безпеки і відчути невагомість. Екіпаж благополучно приземлився на Землю приблизно через 10 хвилин після запуску.
Один із трьох парашутів капсули Blue Origin не розкрився належним чином на зворотному шляху, але це не створило жодних проблем для її приземлення.
Нагадаємо, що востаннє New Shepard здійснювала політ з екіпажем у серпні 2022 року, але запуск NS-23 із вантажем у вересні того ж року закінчився аварійно. Після цього інциденту було проведено розслідування.
Зрештою минулого грудня Blue Origin здійснила успішний запуск своєї суборбітальної пілотованої ракети New Shepard. Тоді компанія відправила у космос 33 наукові та дослідницькі вантажі, а також 38 тис. листівок Club for the Future.
Нинішня місія стала для Blue Origin першим за майже два роки польотом з екіпажем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди на «Рамштайні» оголосили про надання Україні БМП YPR-765
|Глава Пентагону: На ««Рамштайн-22» обговорювали посилення ППО, союзники зосереджені на потребах України для ахисту Харкова та інших місць
|Іспанія відправляє Україні другу партію танків Leopard і 155-мм боєприпаси
|Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ремонт кавомашин своїми руками
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один
Бізнес
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США