Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 23:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI
17:24 09.04.2024 |
Альтман, як відомо, не має капіталу в OpenAI, але ставки на такі стартапи, як Reddit, Stripe і Helion, все одно забезпечили йому місце в рейтингу мільярдерів Forbes.
Очолюють список власник компанії з товарами розкоші LVMH Бернар Арно, керівник Tesla Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і керівник Meta Марк Цукерберг.
Сем Альтман став обличчям буму ШІ, коли його компанія випустила ChatGPT у 2022 році - однак своїми мільярдними статками він завдячує не OpenAI, а розумним інвестиціям у такі компанії як Reddit, яка нещодавно була розміщена на Нью-Йоркській фондовій біржі, та платіжну компанію Stripe, вартість якої наразі сягає $65 млрд.
36-річний підприємець також інвестував у перспективні нові підприємства - як-от компанію з ядерної енергетики Helion і стартап Retro Biosciences, який працює над технологією, що може продовжити життя людини на 10 років.
Альтман також пов'язаний із проєктом Worldcoin - місяць тому головний криптотокен проєкту досяг найвищої ціни за весь час у $11,82, а за минулий рік він зріс загалом на 337,35%. Worldcoin готовий дати кожній людині на планеті цифрове посвідчення особи та певну кількість криптовалюти в обмін на біометричні дані.
OpenAI - компанія, яка зробила Сема Альтмана відомим - нині оцінюється у $80 млрд. Торік він пережив переворот в правлінні стартапу - і ледь не позбавився посади гендиректора, якби не втрутилась Microsoft. Також Альтман і OpenAI намагаються впоратися із позовом від Ілона Маска - який був співзасновником компанії, а нині стверджує, що вона відхилилась від своєї мети «служити на користь людству» і натомість зосередилась на заробітку грошей.
У 2023 році Альтман потрапив до сотні найбільш впливових особистостей у світі за версією Time.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік
ТОП-НОВИНИ
|Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»
|Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI
|Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС
|Hyundai презентував оновлений Tucson
|OpenAI транскрибувала понад мільйон годин YouTube-відео для навчання GPT-4
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
Бізнес
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину