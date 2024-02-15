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АНАЛІТИКА

Гарвард знову визнано найбагатшим університетом США

23:32 15.02.2024 |

Бізнес

 

Гарвардський університет знову посів першу сходинку в рейтингу найбагатших вишів США, складеному Національною асоціацією директорів з бізнесу коледжів і університетів (National Association of College and University Business Officers) та організацією Commonfund Institute.

Розмір ендавменту (фонд пожертвувань) Гарвардського університету на кінець червня 2023 року становив майже $49,5 млрд.

На другому місці з невеликим відставанням розмістився Техаський університет (University of Texas, UT) з ендавментом у розмірі майже $45 млрд. Однак показник із розрахунку на студента різниться на порядок, оскільки в Гарварді навчається приблизно вдесятеро менше студентів, ніж в UT.

До першої п'ятірки входять Єльський ($40,7 млрд), Стенфордський ($36,5 млрд) і Принстонський ($34,1 млрд) університети. Массачусетський технологічний інститут (MIT) йде шостим із показником $23,5 млрд.

Загалом перша дев'ятка рейтингу не змінилася порівняно з попереднім роком, зазначає MarketWatch. На десяте місце зумів піднятися Каліфорнійський університет, ендавмент якого за рік зріс майже на 15%, до $17,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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