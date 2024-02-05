Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP

17:50 05.02.2024 |

Бізнес

 

Міжнародна компанія, назву якої не встановили втратила 26 мільйонів доларів через шахраїв які використовували відео на основі ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на South China Morning Post.

Як зазначається, шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.

Фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення нібито від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5544
  0,0154
 0,04
EUR
 1
 40,3747
  0,5050
 1,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5231  0,09 0,25 38,0755  0,07 0,18
EUR 40,6173  0,24 0,59 41,4347  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,06 0,16 37,5600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес