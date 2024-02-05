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Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
17:50 05.02.2024 |
Міжнародна компанія, назву якої не встановили втратила 26 мільйонів доларів через шахраїв які використовували відео на основі ШІ.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на South China Morning Post.
Як зазначається, шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.
Фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення нібито від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.
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