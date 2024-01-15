Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700

17:50 15.01.2024 |

Бізнес

Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700

 

Нещодавно ми писали про голову збанкрутілого HyperVerse Стівена Ріса Льюїса, якого ймовірно ніколи не існувало насправді. І ось американський YouTuber Джек Гембл та The Guardian знайшли актора, який зіграв поважного CEO - це зробив приблизно за €4700 англієць, який мешкає у Таїланді.

Протягом дев'яти місяців Стівен Гаррісон грав роль Ріса Льюїса за 180 тис. тайських батів та безкоштовний костюм. За його словами, Гаррісон був шокований, що компанія представляла його як персону з підробленими даними. Він каже, що шкодує тих, хто втратив гроші через схему, до якої він не мав жодного безпосереднього стосунку.

У 2021 році Гаррісон був позаштатним телеведучим та безплатно коментував футбольні матчі. Друг його друга запропонував Стівену роботу у HyperVerse. Гаррісон був новачком у галузі та був відкритий для отримання додаткової роботи та досвіду як корпоративного «ведучого презентацій».

«Мені сказали, що я граю роль, щоб представляти бізнес, і багато людей це роблять», - каже Гаррісон. Він довіряв свому агенту і прийняв цю роль. Прочитавши сценарії, він сказав, що спочатку підозрював компанію, оскільки не був знайомий з криптоіндустрією - але агент запевнив його, що компанія є законною. «Я придивився до компанії, бо був стурбований, що це може бути шахрайство. Я пошукав дані в інтернеті, здавалося все добре, тож я почав це робити».

Під час другого знімання йому сказали, що він повинен використовувати вигадане ім'я: «Я запитав чому, і вони сказали: «Ну, знаєте, ви актор, ви граєте роль, представляєте бізнес». Мій агент сказав: «Багато людей роблять це в бізнесі, це абсолютно нормально».

У відео Гаррісон загалом говорив про можливості для людей, які інвестували в HyperVerse, але не просив прямо про кошти та не заявляв про потенційні прибутки. Актор стверджує, що дізнався про підроблені дані, які супроводжували презентацію лише завдяки розслідуванню Guardian Australia - журналісти підтвердили, що жодна з названих організацій не мала записів про Стівена Ріса Льюїса.

«Я ніколи не перевіряв інформацію про Стівена Ріса Льюїса. Я час від часу заходив на YouTube, ще тоді, коли викладали презентації, але крім цього я був відсторонений від цієї ролі.Також Гаррісон, окрім взаємодії згідно зі сценарієм, ніколи не спілкувався ні з ким із HyperVerse.

Відповідно до контракту Гаррісон був найнятий як ведучий індонезійським агентством талантів під назвою Mass Focus Ltd. Але нема жодного запису про компанію з такою назвою в індонезійському реєстрі.

Умови контракту передбачали тримісячний термін з можливістю поновлення, актору платили 20 000 тайських батів на місяць максимум за шість годин роботи. Гаррісон сказав, що більшість місяців він працював лише одну-дві години, а три відео за один місяць - це найбільше, що він зробив. Перед кожним записом йому надсилали сценарій. У якийсь момент, за його словами, був план відправити його до США на якийсь захід, але цього так і не відбулося. Гаррісону видали один костюм з вовни та кашеміру, дві ділові сорочки, дві краватки та пару туфель. Знімання проходили в імпровізованих студіях у Бангкоку.

Актор не контролював обліковий запис у Twitter під ім'ям фальшивого виконавчого директора. Але він каже що після того, як його контракт двічі продовжували, з вересня 2021 року по червень 2022 року, він попросив закрити обліковий запис Twitter. Дата останньої платіжної відомості збігається з останньою датою активності акаунту.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8641
  0,0255
 0,07
EUR
 1
 41,4763
  0,0884
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0783  0,09 0,23 38,8309  0,06 0,16
EUR 41,8130  0,10 0,23 42,6987  0,34 0,79

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8050  0,02 0,07 37,8500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес