Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700

Нещодавно ми писали про голову збанкрутілого HyperVerse Стівена Ріса Льюїса, якого ймовірно ніколи не існувало насправді. І ось американський YouTuber Джек Гембл та The Guardian знайшли актора, який зіграв поважного CEO - це зробив приблизно за €4700 англієць, який мешкає у Таїланді.

Протягом дев'яти місяців Стівен Гаррісон грав роль Ріса Льюїса за 180 тис. тайських батів та безкоштовний костюм. За його словами, Гаррісон був шокований, що компанія представляла його як персону з підробленими даними. Він каже, що шкодує тих, хто втратив гроші через схему, до якої він не мав жодного безпосереднього стосунку.

У 2021 році Гаррісон був позаштатним телеведучим та безплатно коментував футбольні матчі. Друг його друга запропонував Стівену роботу у HyperVerse. Гаррісон був новачком у галузі та був відкритий для отримання додаткової роботи та досвіду як корпоративного «ведучого презентацій».

«Мені сказали, що я граю роль, щоб представляти бізнес, і багато людей це роблять», - каже Гаррісон. Він довіряв свому агенту і прийняв цю роль. Прочитавши сценарії, він сказав, що спочатку підозрював компанію, оскільки не був знайомий з криптоіндустрією - але агент запевнив його, що компанія є законною. «Я придивився до компанії, бо був стурбований, що це може бути шахрайство. Я пошукав дані в інтернеті, здавалося все добре, тож я почав це робити».

Під час другого знімання йому сказали, що він повинен використовувати вигадане ім'я: «Я запитав чому, і вони сказали: «Ну, знаєте, ви актор, ви граєте роль, представляєте бізнес». Мій агент сказав: «Багато людей роблять це в бізнесі, це абсолютно нормально».

У відео Гаррісон загалом говорив про можливості для людей, які інвестували в HyperVerse, але не просив прямо про кошти та не заявляв про потенційні прибутки. Актор стверджує, що дізнався про підроблені дані, які супроводжували презентацію лише завдяки розслідуванню Guardian Australia - журналісти підтвердили, що жодна з названих організацій не мала записів про Стівена Ріса Льюїса.

«Я ніколи не перевіряв інформацію про Стівена Ріса Льюїса. Я час від часу заходив на YouTube, ще тоді, коли викладали презентації, але крім цього я був відсторонений від цієї ролі.Також Гаррісон, окрім взаємодії згідно зі сценарієм, ніколи не спілкувався ні з ким із HyperVerse.

Відповідно до контракту Гаррісон був найнятий як ведучий індонезійським агентством талантів під назвою Mass Focus Ltd. Але нема жодного запису про компанію з такою назвою в індонезійському реєстрі.

Умови контракту передбачали тримісячний термін з можливістю поновлення, актору платили 20 000 тайських батів на місяць максимум за шість годин роботи. Гаррісон сказав, що більшість місяців він працював лише одну-дві години, а три відео за один місяць - це найбільше, що він зробив. Перед кожним записом йому надсилали сценарій. У якийсь момент, за його словами, був план відправити його до США на якийсь захід, але цього так і не відбулося. Гаррісону видали один костюм з вовни та кашеміру, дві ділові сорочки, дві краватки та пару туфель. Знімання проходили в імпровізованих студіях у Бангкоку.

Актор не контролював обліковий запис у Twitter під ім'ям фальшивого виконавчого директора. Але він каже що після того, як його контракт двічі продовжували, з вересня 2021 року по червень 2022 року, він попросив закрити обліковий запис Twitter. Дата останньої платіжної відомості збігається з останньою датою активності акаунту.