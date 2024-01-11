Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?

Рейтинг агенції Bloomberg наприкінці минулого року підтвердив те, чого очікували: француженка Франсуаза Беттанкур-Маєрс стала першою в історії жінкою, статки якої перевищили позначку в 100 мільярдів доларів. Агенція помістила її на 13-ий рядок свого списку мільярдерів. В аналогічному рейтингу Forbes француженка опинилася на 15 позиції.

Імперія краси L'Oreal та сім'я Беттанкур

Франсуаза Беттанкур-Маєрс - онука засновника парфумерно-косметичної компанії L'Oreal Ежена Шуллера. Її мати, Ліліан Беттанкур (дочка Шуллера), утримувала позицію найбагатшої жінки світу аж до своєї смерті у 2017 році. Вона й передала Франсуазі цей титул, залишивши спадщину у розмірі 40 мільярдів доларів, переважно у формі акцій концерну L'Oreal, у якому їй сьогодні належить 34,7 відсотка.

Франсуаза належить до третього покоління сім'ї, яка заснувала і досі частково володіє б'юті-імперією L'Oreal. Компанія наразі є найбільшим у світі виробником косметики та, серед іншого, володіє такими популярними брендами, як Lancome, Kiehl's, Maybelline та Garnier. Франсуаза Беттанкур-Маєрс обіймає посаду віцепрезиденки ради директорів L'Oreal, до якої входять 16 осіб, зокрема двоє її синів. Загалом у компанії працюють близько 85 тисяч співробітників, а її річний оборот сягає 38 мільярдів доларів.

Таємниця сім'ї Беттанкур

Але життя сім'ї Беттанкур не завжди було безхмарним. Стосунки Франсуази та її матері були вкрай складними, що спочатку пояснювалося різними політичними та суспільними поглядами обох, а також повною відмінністю характерів. Так, незважаючи на практично необмежені можливості, Франсуаза - на противагу Ліліан - відрізнялася стриманістю і замкнутістю, надаючи перевагу книжкам і грі на фортепіано, а не світським розвагам.

Ліліан Беттанкур та Франсуаза Беттанкур-Маєрс

Однак справжній скандал вибухнув у 2007 році, коли Франсуаза Беттанкур-Маєрс була змушена звернутися до суду і заявити, що низка людей - насамперед фотограф її матері - скористалися психічним нездоров'ям та слабкістю тодішньої співвласниці L'Oreal та привласнили фінансові активи та інші цінності її родини на суму понад один мільярд доларів. Розгляд справи тривав кілька років, і увесь цей час це була улюблена тема світових бульварних видань. У самій Франції скандал отримав навіть політичну складову, оскільки під час слухань спливли імена низки політиків, зокрема експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Скандал скінчився тим, що Ліліан Беттанкур була визнана недієздатною, фотограф отримав тюремний термін, а Франсуаза Беттанкур-Маєрс та її старший син були призначені опікунами тодішньої співвласниці L'Oreal. Цікаво, що, за спостереженнями деяких ЗМІ, у наступні після скандалу роки стосунки матері та доньки стали кращими, а сама Ліліан була змушена визнати, що своїм рішучим втручанням її дочка вберегла всю родину від фінансового краху.

Відтоді з фінансовими справами сім'ї Беттанкур-Маєрс все гаразд, а курс акцій L'Oreal послідовно зростає. Саме це зростання і дозволило Франсуазі Беттанкур-Маєрс стати першою жінкою у світі, яка володіє активами, що перевищують 100 мільярдів доларів.