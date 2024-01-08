WSJ: Tesla та SpaceX непокоїть, що Ілон Маск вживає наркотики. Мільярдер відповів на закиди

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вживає наркотики, і це непокоїть керівників і членів правління його компаній. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Епатажні витівки та провокативні висловлювання Маска зазвичай пояснюють його творчою натурою та проблемами з психічним здоров'ям. Утім, люди, близькі до мільярдера, останнім часом називають і ше один чинник - вживання наркотиків.

Вони побоюються, що це може мати серйозні наслідки не тільки для здоров'я самого Маска, але й для шести компаній та мільярдних активів, якими він керує, пише WSJ.

Згодом Ілон Маск відповів на публікацію твітом в Х.

Він заявив, що за останні три роки вибіркові тести не виявили у його організмі навіть слідів наркотиків чи алкоголю.

Найбагатша людина світу вживала ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби. Часто це відбувалося на приватних вечірках по всьому світу, де учасники підписували угоди про нерозголошення або віддавали свої телефони, розповіли свідки.

Маск раніше курив марихуану в громадських місцях і казав, що у нього є рецепт на психоделічний кетамін.

"У 2018 році, наприклад, він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку організував у Лос-Анджелесі. Наступного року він веселився під "чарівними" грибами на заході у Мексиці", - пише видання.

Він вживав заборонені наркотики разом із нинішнім членом ради директорів SpaceX і колишнім Tesla Стівом Юрветсоном.

Близькі до Маска люди кажуть, що він продовжує вживати наркотики, особливо кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може погано вплинути на здоров'я. Навіть якщо цього не станеться, це може зашкодити його бізнесу.

За словами джерел видання, одна з колишніх директорок Tesla Лінда Джонсон Райс була так занепокоєна вживанням Маском наркотиків, що не стала переобратися до ради директорів у 2019 році.

Дивацтва керівника давно відзначали співробітники SpaceX, але насамперед звернули на них увагу після одного заходу наприкінці 2017 року, розповідає WSJ.

Тоді сотні співробітників SpaceX зібралися у штаб-квартирі компанії у Каліфорнії.

Маск запізнився на зустріч майже на годину, а коли нарешті вийшов на сцену, плутався у словах та щось буркотів хвилин 15. До того ж він неодноразово назвав ракету Big Falcon Rocket (BFR) - "big f***ing rocket" (велика дов***на ракета).

Президент SpaceX Гвінн Шотвелл зрештою втрутилася та взяла на себе керівництво зустріччю.

Невідомо, чи був Маск того дня під впливом речовин. Але після зустрічі керівники SpaceX приватно обговорювали занепокоєння щодо того, що Маск вживає наркотики.

Інший інцидент, що стався 2018 року, показав, що наркотики можуть мати наслідки для бізнесу Маска. Тоді через куріння марихуани під час шоу Джо Рогана у Маска виникли проблеми з NASA.

Видання WSJ згадує й інші епізоди, коли Ілон Маск зʼявлявся на публічних заходах, вочевидь, під дією наркотичних речовин.

У 2023 році газета The Wall Street Journal повідомила, що Ілон Маск вживає мікродози психоделічного препарату кетамін від депресії, а також приймає повні дози на вечірках.

Після публікації статті Маск написав у мережі X, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами, які призначають частіше і які "зомбують" людей. В окремому твіті Маск пізніше повідомив, що у нього є рецепт на кетамін.

Порушує закони?

Кодекс поведінки Tesla називає компанію робочим місцем, вільним від наркотиків, і забороняє всім працівникам, включно з керівниками, вживати їх навіть за межами офісу.

Незаконне вживання наркотиків працівниками також є порушенням правил, які приватна ракетна компанія Маска SpaceX має з урядом США на виконання цивільних і військових космічних місій.

Федеральні контракти вимагають, щоб компанії дотримувалися цих правил незалежно від будь-яких законів штатів, які можуть легалізувати певні види наркотичних речовин.

Підрядники також можуть втратити допуск до державної таємниці через зловживання наркотиками. Як генеральний директор і засновник SpaceX Маск має доступ до секретної інформації.

Маск не відповів на запити видання WSJ про коментарі. Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що той "регулярно проходить тести на наркотики у SpaceX і ніколи не провалював їх".

Спіро, який сказав, що представляє компанію Tesla, додав у відповідь на детальні запитання, що в цій статті "є й інші неправдиві факти", але не деталізував їх.

Маск керує шістьма компаніями, серед яких соцмережа X (колишній Twitter) тунельне підприємство The Boring Co, стартап з виробництва мозкових імплантатів Neuralink та нова компанія зі створення штучного інтелекту xAI.

Маск неодноразово розповідав, що спав в офісі компаній Tesla та X. Він часто надсилає листи своїм співробітникам та проводить робочі зустрічі посеред ночі.

Він сказав, що працює майже безперервно. "Відпустка - це сильне слово", - сказав він у суді у 2022 році.