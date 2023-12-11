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Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
13:07 11.12.2023 |
Зірка американської бейсбольної ліги МЛБ японець Сьохей Отані у суботу, 9 грудня, домовився про рекордний 10-річний контракт на суму $700 млн з клубом "Лос-Анджелес Доджерс".
"Це унікальний, історичний контракт для унікального, історичного гравця", - заявив його агент Нез Балело.
За загальною вартістю це найбільший контракт в історії професійного спорту, вказує Time. Попередній рекорд належав футболісту Ліонелю Мессі, який заробив $674 за останні чотири сезони в Барселоні (хоча в перерахунку на рік зарплата Мессі, звичайно, більша).
Контракт Отані на 64% більший за попередній рекорд бейсболу - 12-річну угоду Майка Траута з Лос-Анджелес Ейнджелс на суму $426,5 млн, а його середня зарплата буде вдвічі вищою, ніж у попередньому клубі (Лос-Анджелес Ейнджелс, де він провів шість років). У шести клубів МЛБ загальний бюджет на зарплати менший, ніж буде заробляти Отані за рік.
Японця, якому ще немає й 30 років, уже зараз називають одним з найкращих гравців в історії американського бейсболу. Його двічі визнали найціннішим гравцем ліги у 2021 і 2023 роках, а у 2022-му він посів друге місце.
"Про це вже говорили раніше, але варто повторити: порівняння Отані з Бейбом Рутом - ведмежа послуга для Отані. Ніхто не вмів так добре і подавати, і бити одночасно, як Отані", - пише Time.
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