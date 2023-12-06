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Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
17:58 06.12.2023 |
Відома на весь світ американська співачка Тейлор Свіфт несумнівно є прикладом для багатьох молодих жінок. Вона стала не лише всесвітньо відомою співачкою, а ще й дівчиною, яка демонструє цінність людяності та доброго серця у нинішніх реаліх.
Тейлор Свіфт стала людиною року за версією журналу Time. Її обрали серед девʼяти претендентів.
Тейлор потрапила до цього видатного списку у 33 роки за свої високі творчі здобутки. Для неї останній рік - став періодом для вдосконалення творчої діяльності й не лише в музиці, а ще й у своїй позиції головного "оповідача" сучасної епохи.
Фоловери артистки, своєю чергою із захопленням спостерігає за її особистим шляхом, дозволивши її творчості стати важливою частиною свого життя.
Одна з найважливіших складових успіху Тейлор Свіфт - це благодійність. Вона на регулярній основі допомагає різним організаціям і це стало для неї "гарною звичкою" та особистим боргом перед людьми.
Наприклад, вона пожертвувала 15 тисяч доларів своєму 19-річному фанату, чия мама лежала в комі. Співачка турбується і про тварин і про постраждалих від стихійного лиха.
"Це схоже на переломний момент моєї кар'єри, що стався у 33 роки. І вперше в житті я була достатньо сильна духом, щоб прийняти те, що з цим пов'язано", - каже Тейлор Свіфт.
"Щоб розповісти свою історію, вона використовує найефективніший засіб на сьогодні - поп-пісню. Проте з часом вона використала потужність медіасвіту, як традиційних, так і нових, щоб створити щось цілком унікальне та особливе. Свіфт - архітектор і сучасний герой", - пише Time про Тейлор.
Цікаві факти з життя співачки
* Тейлор Свіфт ненавидить конфлікти, тому завжди намагається обходити такі ситуації стороною
* Співачка ніколи не говорить про своє особисте життя. На кожне питання, що стосується другої половинки, вона відповідає однотипно: "Всі свої переживання я висловлюю у піснях"
* У 9 років Тейлор була пристрасно захоплена театром та брала участь у різних виставах
* Найкращим подарунком у житті для Тейлор стало оливкове дерево напередодні Різдва. Його посадив її хлопець, чим справив на співачку величезне враження
* Тейлор Свіфт дуже боїться татуювань і попри свої сучасні погляди, зірка не бачить в цій тенденції краси та глибини.
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