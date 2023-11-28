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Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
12:54 27.11.2023 |
Співзасновник Alibaba Джек Ма заснував нову компанію у місті Ханчжоу під назвою "Hangzhou Ma's Kitchen Food", яка займається продажем фасованих продуктів харчування.
Про це повідомляє Insider.
Зазначається, що Джек Ма зареєстрував компанію під назвою "Hangzhou Ma's Kitchen Food" в місті, де базується Alibaba.
Зареєстрований капітал компанії становить 1,4 млн дол, повідомляє South China Morning Post, що належить Alibaba, з посиланням на офіційний корпоративний реєстр National Enterprise Credit Information Publicity System.
Нова компанія повністю належить інвестиційній компанії Ма. Загалом компанія займається продажем фасованих продуктів харчування, а також переробкою та роздрібною торгівлею сільськогосподарською продукцією.
"Інтерес Ма до сільського господарства, схоже, з'явився після того, як уряд почав переслідувати його бізнес у 2020 році після того, як він розлютив Пекін своєю критичною промовою про систему фінансового регулювання Китаю", - йдеться в повідомленні.
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