Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!

Найдорожчі бренди світу перебувають у стані стагнації. Темпи зростання загальної вартості компаній з топ-100 різко сповільнилися: з 16% у 2022 році до 5,7% у 2023-му. Таким чином, загальна вартість "найкрутіших" брендів складає сьогодні близько 3,3 трлн доларів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на звіт аналітичної компанії Interbrand розповідає, які бренди сьогодні є найдорожчими і які тенденції спостерігаються.

Топ-10 найдорожчих брендів світу

Рейтинг найдорожчих компаній вже 11-й рік поспіль очолює Apple. Зазначається, що це перший бренд, вартість якого перевищила півтрильйона доларів.

У топ-10 брендів, які найбільше підвищили вартість, входить Microsoft (+14%).

Цього року у список 100 "найгрошовитіших" увірвався бренд Nespresso.

Загальний рейтинг виглядає наступним чином:

* Apple (502,7 млрд доларів)

* Microsoft (316,7 млрд доларів)

* Amazon (276,9 млрд доларів)

* Google (260,3 млрд доларів)

* Samsung (91,4 млрд доларів)

* Toyota (64,5 млрд доларів)

* Mercedes-Benz (61,4 млрд доларів)

* Coca-Cola (58 млрд доларів)

* Nike (53,8 млрд доларів)

* BMW (51,2 млрд доларів)

Найдорожчі бренди світу (інфографіка: interbrand.com)

За словами аналітиків, найшвидше зростає у вартості Airbnb (№46), незважаючи на те, що бренд увійшов до списку лише минулого року.

Zara (№43) і Sephora (№97) є "двома зірками роздрібної торгівлі", вартість бренду яких зросла на 10% і 15% відповідно.

Загалом, кажуть експерти, чи не найактивніше розвиваються сьогодні компанії лакшері-сегменту (зокрема Hermès, Dior, Prada, Tiffany і Burberry) і автомобільні бренди.

"Однак темпи зростання Tesla найповільніші серед автомобільних брендів", - відзначають у Interbrand.