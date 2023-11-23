Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!

09:55 23.11.2023 |

Бізнес

 

Найдорожчі бренди світу перебувають у стані стагнації. Темпи зростання загальної вартості компаній з топ-100 різко сповільнилися: з 16% у 2022 році до 5,7% у 2023-му. Таким чином, загальна вартість "найкрутіших" брендів складає сьогодні близько 3,3 трлн доларів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на звіт аналітичної компанії Interbrand розповідає, які бренди сьогодні є найдорожчими і які тенденції спостерігаються.

Топ-10 найдорожчих брендів світу

Рейтинг найдорожчих компаній вже 11-й рік поспіль очолює Apple. Зазначається, що це перший бренд, вартість якого перевищила півтрильйона доларів.

У топ-10 брендів, які найбільше підвищили вартість, входить Microsoft (+14%).

Цього року у список 100 "найгрошовитіших" увірвався бренд Nespresso.

Загальний рейтинг виглядає наступним чином:

* Apple (502,7 млрд доларів)
* Microsoft (316,7 млрд доларів)
* Amazon (276,9 млрд доларів)
* Google (260,3 млрд доларів)
* Samsung (91,4 млрд доларів)
* Toyota (64,5 млрд доларів)
* Mercedes-Benz (61,4 млрд доларів)
* Coca-Cola (58 млрд доларів)
* Nike (53,8 млрд доларів)
* BMW (51,2 млрд доларів)

Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!

 Найдорожчі бренди світу (інфографіка: interbrand.com)

За словами аналітиків, найшвидше зростає у вартості Airbnb (№46), незважаючи на те, що бренд увійшов до списку лише минулого року.

Zara (№43) і Sephora (№97) є "двома зірками роздрібної торгівлі", вартість бренду яких зросла на 10% і 15% відповідно.

Загалом, кажуть експерти, чи не найактивніше розвиваються сьогодні компанії лакшері-сегменту (зокрема Hermès, Dior, Prada, Tiffany і Burberry) і автомобільні бренди.

"Однак темпи зростання Tesla найповільніші серед автомобільних брендів", - відзначають у Interbrand.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0675
  0,0222
 0,06
EUR
 1
 39,3352
  0,1308
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес