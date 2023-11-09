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АНАЛІТИКА

«Не кількість, а якість‎». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів

09:40 09.11.2023 |

Бізнес

 

Раніше стримінговий гігант планував випускати до 50 фільмів на рік, але зараз скорочує кількість до 25-30.

Netflix, колись відомий своїм безперервним потоком контенту, змінює підхід, надаючи перевагу якості над кількістю і знімаючи удвічі менше фільмів, ніж планувалось. Голова кіновідділу стримінгу Скотт Стубер пояснив, що попередня стратегія була необхідною у перші роки створення студії, але зараз, коли Netflix є головним гравцем у галузі, вони можуть дозволити собі бути більш розбірливими.

У 2018 році у виробництво власних фільмів та серіалів Netflix вклав $12 млрд, у 2019 році - $15 млрд, а у 2020-му планував випускати новий фільм щотижня і передбачив на початку аж $17,3 млрд на контент. Водночас пандемія загальмувала виробництво в усьому світі й того року витрати склали всього $12,5 млрд. За винятком 2020-го, витрати Netflix на контент зростали щороку і збільшились у 9,5 раза з 2012 року (коли компанія спрямувала на виробництво власних шоу скромні 1,75 млрд) до 2022-го року

У 2023 році через подвійні страйки в Голлівуді на контент для стримінгу витратили менше, ніж планувалося - приблизно $13 мільярдів, а у 2024-му витрати збільшать до $17 млрд (і це на вдвічі меншу кількість фільмів).

«Ми - машина, створена для роботи», - каже Стубер. «І це не завжди призводить до якості. Багато стримінгових компаній зробили помилку, рухаючись настільки швидко, що випустили багато речей, які не були готові до виробництва. Я хочу цього уникнути».

Це не означає, що Netflix масово виробляв лише погані фільми - деякі з найвідоміших стрічок останніх років дебютували саме на платформі, як-от «Ма Рейні: Мати блюзу», «Ірландець», «Ножі наголо 2: Скляна цибуля», «Вони клонували Тайрона» та інші. Водночас було чимало дуже дорогих помилок - «Місія Стоун» з Ґаль Ґадот після дебюту у серпні була знищена як критиками, так і глядачами, а новинка жовтня «Продавці болю» з Емілі Блант і Крісом Евансом виглядала як фармацевтичний «Вовк з Волл-стріт».

Були й винятки, які погано сприйняли критики, але добре зайшли глядачам, як-от «Червоне повідомлення », у якому знімаються Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс і Ґаль Ґадот, та «Мати» з Дженніфер Лопес. Перший фільм отримав майже 231 мільйон переглядів та став однією зі стрічок Netflix, яку переглядали найчастіше, а другий з моменту виходу у травні переглянули 136 мільйонів користувачів.

Раніше стримінг оголосив, що витратить $2,5 млрд на виробництво корейських серіалів та фільмів протягом наступних 4-х років.

Щодо конкурентних платформ, то Disney у 2023-му році планував витратити на виробництво контенту (театральний, телевізійний та потоковий) приблизно $32 мільярди. Водночас нещодавно повідомив, що скоротить плани та бюджет за франшизами Marvel та «‎Зоряні війни». На початку року Боб Айгер оголосив про масштабну реорганізацію, яка передбачає скорочення витрат на $5,5 млрд (з яких $3 млрд зекономлять на контенті, окрім спортивного).

За даними Indiewire, Warner Bros. Discovery цього року планувала витратити на контент близько $20 млрд, Amazon - $10 млрд, Paramount+ - $4 млрд. Apple у 2023 році планувала витратити на контент приблизно $7 млрд та надалі хоче спрямовувати $1 млрд на рік на виробництво фільмів, що виходитимуть в кінотеатрах. Перша її кіноробота «‎Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе вже дебютувала, заробивши $44 млн у світовому прокаті, на черзі - шпигунський трилер «Арґайл» Метью Вона та історична драма Рідлі Скотта «Наполеон».
За матеріалами: ITC.ua
 

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