Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав

Взуттєвий гігант Nike подав федеральний позов проти конкурентів New Balance і Skechers, звинувачуючи їх у порушенні патентів, пов'язаних із технологією Nike для виготовлення верхньої частини кросівок.

Про це пише Reuters.

У позовах йдеться, що кілька видів спортивного взуття New Balance і кросівок Skechers неправильно використовують запатентовану технологію Nike "Flyknit" для взуття для бігу, футболу та баскетболу.

У заяві New Balance йдеться, що компанія "повністю поважає права інтелектуальної власності конкурентів, але Nike не володіє ексклюзивним правом на розробку та виробництво взуття традиційними методами виробництва, які використовувалися в галузі протягом десятиліть".

Технологія Flyknit "використовує високоміцні волокна для створення легкого верху з цільовими областями підтримки, еластичності та повітропроникності". У позовах сказано, що запатентована технологія дозволяє виготовляти високоефективний верх із меншою кількістю матеріалів і відходів.

Nike попросила в суді відшкодування невизначеної суми грошових збитків і ухвали суду про постійне блокування New Balance і Skechers порушення патентів.

Раніше Nike подав до суду на Adidas, Puma і Lululemon за порушення патентів "Flyknit". Adidas і Puma врегулювали свої судові позови, тоді як справа Nike проти Lululemon все ще триває.