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АНАЛІТИКА

Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером

18:03 01.11.2023 |

Бізнес

 

Колишній американський баскетболіст, а нині бізнесмен Меджик Джонсон став мільярдером. За оцінками журналу Forbes, його сумарні статки зараз становлять $1,2 млрд.

Професійна спортивна кар'єра Джонсона фактично закінчилась у 1991 році після того, як у нього діагностували вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), хоча потім він ще взяв участь в Олімпійських іграх у Барселоні, вигравши золоту медаль, та недовго пограв за Лейкерс у середині 1990-х.

Зараз він володіє частками в низці спортивних клубів, у тому числі Вашингтон Командерс (американський футбол), Лос-Анджелес Доджерс (бейсбол), Лос-Анджелес (футбол), Лос-Анджелес Спаркс (жіночий баскетбол).

Але головний актив Меджика - це 60% у компанії страхування життя EquiTrust. З 2015 року, коли він її купив, активи компанії виросли з $16 млрд до $26 млрд, а річний дохід досяг приблизно $2,6 млрд.

Крім того, Джонсон запустив мережу кінотеатрів у партнерстві з Loews у таких великих містах, як Лос-Анджелес, Атланта, Х'юстон і Нью-Йорк, і створив спільну зі Starbucks мережу кафе у кварталах, де в основному проживають афроамериканці.

З 1990 року у Джонсона є міноритарна частка в заводі з розливу напоїв PepsiCo біля Вашингтона, яку він купив за $60 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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