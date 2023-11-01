Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства

Американська мережа коворкінгів WeWork опинилась на межі банкрутства і збирається оголосити про це уже наступного тижня, повідомив Wall Street Jornal.

Reuters пише, що на тлі поганих новин акції компанії у середу обвалилися на 35%, а ринкова вартість впала до $121 млн - це у 390 разів менше, ніж у 2019 році, коли WeWork оцінювали у $47 млрд.

WeWork заснували у 2010 році в Нью-Йорку. Компанія стрімко розвивалася до 2019 році, коли вона вперше спробувала вийти на біржу. Заявка на IPO пролила світло на фінансові проблеми WeWork та нежиттєздатність бізнес-моделі компанії. Вона брала нерухомість в довгострокову оренду і здавала в суборенду на короткий термін - на дні чи місяці. Але якщо суборендарі не приходили, компанії все одно доводилося платити за власними договорами.

Через два роки WeWork все-таки вийшла на біржу, отримавши значно нижчу оцінку - лише $9 млрд. Акції практично одразу почали падати, а ще через два роки компанія перестала справлятися зі своїми фінансовими проблемами.

Восени 2023 року компанія не виплатила відсотки держателям своїх облігацій з погашенням у 2025 році і, як стало відомо 31 жовтня, збирається подати заяву про банкрутство.