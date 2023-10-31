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Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»
09:28 31.10.2023 |
Нападник збірної Аргентини та американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі увосьме здобув "Золотий м'яч" - одну з найпрестижніших індивідуальних нагород, яку присуджують найкращому футболістові року за версією французького журналу France Football. Церемонія нагородження відбулася в понеділок, 30 жовтня.
Мессі - рекордсмен за кількістю завойованих "Золотих м'ячів". Аргентинець ставав володарем цієї премії у 2009-2012, 2015, 2019 і 2021 роках. Минулого сезону Мессі вперше в кар'єрі став чемпіоном світу з футболу зі збірною Аргентини.
Другим за підсумками голосування став норвезький нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн, третім - французький нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.
Премію найкращому молодому гравцеві року отримав британець Джуд Беллінгем, який виступав у минулому сезоні за німецьку "Боруссію Дортмунд" і перейшов влітку в мадридський "Реал".
Приз найкращому воротареві присудили аргентинцю Еміліано Мартінесу, який виступає за англійську "Астон Віллу".
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