Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках

16:48 25.09.2023 |

Бізнес

 

Датський виробник іграшок Lego припинив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх деталях після того, як виявив, що його новий матеріал призвів до збільшення викидів вуглецю.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія виявила, що цеглинки для конструкторів, виготовлені з переробленого поліетилентерефталату (RPET), призводять до більших викидів вуглецю.

"Ми протестували сотні й сотні матеріалів. Просто неможливо було знайти такий матеріал", - зазначив генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.

Раніше компанія Lego пообіцяла до кінця десятиліття замінити пластикові кубики на нафтовій основі на виготовлені з екологічно чистих матеріалів.

У 2020 році компанія почала намагатися замінити пластикові цеглинки на екологічно чисті. Складність полягала в тому, щоб знайти матеріал, який був би екологічно чистим, але мав би такий самий колір, блиск і звучання, як пластикові цеглинки на основі нафти.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8724
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5515  0,03 0,08 38,3265  0,02 0,04
EUR 40,2865  0,03 0,08 41,2519  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на 22.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес