Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ

Мільярдер Ілон Маск звернувся до виробника ракет SpaceX, яким він керує як гендиректор, за позикою в 1 млрд дол приблизно в той самий час, коли він купував Twitter (зараз перейменований в X).

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ця незвичайна позика є останнім прикладом того, як найбагатша людина світу отримала кошти від своєї бізнес-імперії без необхідності назавжди розлучатися з акціями, що дозволило йому зібрати кошти для широкого спектру своїх починань.

SpaceX схвалила позику, яка була забезпечена частиною його акцій SpaceX, у жовтні, і того ж місяця Маск зняв усю суму", - пише газета з посиланням на документи, з якими їй вдалось ознайомитись.

"Неможливо з'ясувати, чому він взяв цю позику. Він виплатив позику незабаром після того, як позичив гроші, повернувши SpaceX 1 мільярд доларів з відсотками в листопаді. Маск і SpaceX не відповіли на запити про коментарі", - додає WSJ.

Протягом багатьох років Маск домовлявся з банками про позики під заставу своїх акцій у компаніях, включаючи Tesla.

Наприкінці липня Ілон Маск змінив назву Twitter на X.

Маск на сьогодні є найбільшим акціонером SpaceX, контролюючи 42% акцій і майже 79% голосів станом на березень, згідно з поданням SpaceX до реглятора. Якщо він захоче взяти кредит у SpaceX, він майже напевно зможе це зробити.

Минулого року SpaceX зробила великі інвестиції в свою ракетну програму Starship і в Starlink, що займається супутниковим інтернетом. Компанія залучила великі суми від інвесторів, щоб допомогти оплатити обидва проєкти, а Маск закликав співробітників стежити за своїми витратами. Наприкінці 2021 року він попередив, що SpaceX може зіткнутися з банкрутством, оскільки вона вкладає гроші у Starlink.