Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ

11:52 06.09.2023 |

Бізнес

 

Мільярдер Ілон Маск звернувся до виробника ракет SpaceX, яким він керує як гендиректор, за позикою в 1 млрд дол приблизно в той самий час, коли він купував Twitter (зараз перейменований в X).

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ця незвичайна позика є останнім прикладом того, як найбагатша людина світу отримала кошти від своєї бізнес-імперії без необхідності назавжди розлучатися з акціями, що дозволило йому зібрати кошти для широкого спектру своїх починань.

SpaceX схвалила позику, яка була забезпечена частиною його акцій SpaceX, у жовтні, і того ж місяця Маск зняв усю суму", - пише газета з посиланням на документи, з якими їй вдалось ознайомитись.

"Неможливо з'ясувати, чому він взяв цю позику. Він виплатив позику незабаром після того, як позичив гроші, повернувши SpaceX 1 мільярд доларів з відсотками в листопаді. Маск і SpaceX не відповіли на запити про коментарі", - додає WSJ.

Протягом багатьох років Маск домовлявся з банками про позики під заставу своїх акцій у компаніях, включаючи Tesla.

Наприкінці липня Ілон Маск змінив назву Twitter на X.

Маск на сьогодні є найбільшим акціонером SpaceX, контролюючи 42% акцій і майже 79% голосів станом на березень, згідно з поданням SpaceX до реглятора. Якщо він захоче взяти кредит у SpaceX, він майже напевно зможе це зробити.

Минулого року SpaceX зробила великі інвестиції в свою ракетну програму Starship і в Starlink, що займається супутниковим інтернетом. Компанія залучила великі суми від інвесторів, щоб допомогти оплатити обидва проєкти, а Маск закликав співробітників стежити за своїми витратами. Наприкінці 2021 року він попередив, що SpaceX може зіткнутися з банкрутством, оскільки вона вкладає гроші у Starlink.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: SpaceX, Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2527
  0,2450
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2038  0,08 0,22 37,9385  0,04 0,11
EUR 40,0669  0,13 0,33 41,0681  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес